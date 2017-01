El fraude en la factura de la luz se triplica en un año

"La lucha contra el fraude ya no depende sólo de un departamento de Endesa, sino que está implica toda la empresa, además de las subcontratas que trabajan con Endesa", apuntan fuentes de la compañía. "Es un problema que afecta a toda la sociedad, y, por ello, existen colaboraciones con la Junta, las asociaciones de consumidores y las fuerzas de seguridad".

Para Endesa, su principal preocupación es el tema de la seguridad. Cualquier instalación que esté manipulada y no esté certificada es "un riesgo potencial" para las personas. "Se han dado bastantes casos de electrocuciones y de incendios", comenta la representante de la compañía. "El principal objetivo de todas las medidas que se están poniendo en marcha para combatir el fraude es la seguridad de las personas y las instalaciones", insiste. "Si en un edificio hay enganches directos en la centralización de contadores, existe un gran riesgo de incendio y desconexiones que pueden afectar a otras personas que viven allí".

"El fraude está muy extendido a todos los niveles y sectores sociales y geográficos", anotan fuentes de Endesa. "En los últimos años sí hemos notado una mayor especialización y sofisticación de los fraudes". Una representante de la empresa, que prefiere mantenerse en el anonimato, destaca la existencia cada vez mayor de "falsos instaladores eléctricos que venden servicios de asesoramiento energético". Previo pago del cliente, al que no siempre le cuentan la verdad, estos "técnicos disfrazados" manipulan de forma fraudulenta la instalación. En la mayoría de estos casos, el cliente sí es consciente de que está engañando a la compañía eléctrica, pero no siempre es así. "A veces el cliente paga creyendo que está recibiendo un asesoramiento legal pero en realidad está siendo engañado en beneficio de un tercero y, además, a ojos de la compañía, está cometiendo un fraude".

La compañía eléctrica descarta ofrecer información sobre en qué zonas de la provincia o de la capital se producen más infracciones, aunque subraya: "Le sorprendería ver muchos más enganches en zonas que no son Las Tres Mil Viviendas".

"Este tipo de engaño no está relacionado con personas sin recursos o con una necesidad vital", insisten desde la compañía. "Las familias que realmente tienen necesidades acuden a los servicios sociales y se benefician de los acuerdos firmados entre los ayuntamientos y Endesa". Según sus estimaciones, la energía defraudada que podría ser imputable a familias con bajos recursos no llega ni a un 1% del fraude total.

Responsables de la compañía eléctrica aseguran que este timo no responde a una necesidad económica ni está vinculado con la pobreza energética. Al contrario. "El sector industrial, el sector servicio y las pequeñas y medianas empresas aglutinan el 80% del fraude detectado", apuntan desde Endesa. Además, del 20% restante, el 80% son particulares con un nivel elevado de consumo, propio de viviendas de gran tamaño, chalés y "familias acomodadas".

Quejas de los consumidores por multas sin pruebas

El aumento del número de expedientes por fraude en el último año se debe, en parte, al incremento de los recursos por parte de las compañías eléctricas para detectar estos engaños. Al mismo tiempo, la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) alerta del registro de un "número inusual" de quejas de usuarios que dicen haber recibido multas a pesar de, según aseguran, no haber manipulado el contador de la luz. CECU critica que las eléctricas hacen constar una manipulación pero no aportan pruebas, así como la falta de garantías en el procedimiento. Tanto CECU como otras asociaciones de consumidores como OCU o Facua aseguran que el consumidor se encuentra en una situación de gran indefensión, con multas que oscilan entre los 600 y los 3.000 euros y bajo la amenaza de corte de luz si no abonan la multa.