La fuerza del beduino

Ante la Virgen de la Esperanza se casan los novios, se despiden con los pies por delante desde los macarenos anónimos hasta los capitanes de los armaos; acuden los militares delCopero a decir adiós antes de partir a una misión lejos de España, se postran los arzobispos cuando son nombrados cardenales, cantan los coros, oran los viejos; corretean los niños en su atrio, reza la gente buena de los pueblos tras bajarse del autobús, se ganan indulgencias, conocen los bebés sus primeras luces, cantan sus primeras misas los curas recién ordenados, oyen los reyes de España las primeras saetas de la Madrugada, acuden los ministros y suplican los parados, y se arrodillan los beduinos para entonar su particular letanía: Estrella de la mañana y Salud de los enfermos, ruega por nosotros. No paréis a ese beduino, paje de la Epifanía, que va hasta dentro, hasta el fondo, hasta el mismo hoyo de las agujas de la Esperanza a dejar las flores de su rogativa a los pies de la Señora y a la misma vera del Santísimo. Los buenos beduinos están educados en la Esperanza, como el buen paciente no pide por su salud, no exige nada para sí mismo, sino para el que tiene próximo y no recibe visitas ni siente el calor de una llamada que tenga el efecto de una caricia paliativa. El buen paciente es un nazareno de ruan que mira al frente en expresión de futuro, disciplinado, tranquilo, de espíritu calmado. Del tronco del buen paciente sale la rama del buen beduino. No paréis al beduino que va derecho a sus plantas, donde antes fueron sus padres y sus abuelos, donde van poderosos y desamparados, libres y condenados, acaudalados y tiesos, perdidos de toda esperanza y con el timón de la fe bien amarrado. No paréis a ese beduino, que la gente del atrio se abra, que lleva en su regazo un ramo de flores blancas, que va a dejar a sus plantas un mensaje de amor hermoso, el enésimo suspiro entre las batas blancas que pronto serán plegarias de gracias, gracias, gracias, entre un revuelo alegre de capas blancas. No paréis a este beduino, que no está de paso, que este beduino es de la casa. ¡Vaya si lo conocemos, con que poderío avanza! Y lo dejaron entrar mientras la carroza de Gaspar lo esperaba. Aquella fue una hermosa recreación de hasta dónde llega la fuerza de la Esperanza. El beduino llegó y dejó ante Ella su plegaria. Con los rescoldos de la Navidad se ha producido el alta. La fuerza del beduino, la fuerza de la Esperanza. Ante la que tantos lloran, musitan y callan, ante la que tantos no son capaces ni de aguantarle la mirada, el beduino de Gaspar dejó las flores de su plegaria. Dichosa la rama que al tronco sale, dichoso el paciente que escribe cada mañana las perlas de su fe que a sus amigos regala. Ante la Virgen de la Esperanza quedaron aquellas flores, blancas como las batas albas, y el paciente salió por su pie a darle ahora las gracias. Dichoso el beduino que por su padre rogaba. Ybendita sea la Esperanza que al beduino escuchaba.