El fútbol ya no es lo que era

Aún me acuerdo de la alineación de mi equipo a mediados de los ochenta. Estrené el carné de socio en la temporada 79/80. Poco tiempo después, un entrenador de Coria del Río se hizo cargo de la plantilla y formó un once muy competitivo; cualquier aficionado podía recitarlo de memoria, como hacía Serrat con la delantera del Barcelona en su canción “Temps era temps”. Aquellos futbolistas habían nacido en su mayoría en suelo patrio -a los canteranos se sumaban un puñado de jugadores nacionales, y no más de tres extranjeros- y, a diferencia de los actuales, permanecían muchos años en el club. El equipo estaba en la zona media-alta de la tabla, pero ganar a cualquier equipo griego o búlgaro en competición europea constituía una proeza digna de ser celebrada por la afición en el centro de la ciudad.

Han pasado muchos años, y aquellos partidos a las cinco de la tarde del domingo pasaron a mejor vida; dicen que millones de asiáticos ávidos de fútbol en televisión tienen la culpa. Ahora voy poco al estadio, porque la hora programada difícilmente encaja en mis planes. Pero un buen día consigo eludir compromisos, superar la pereza y, tras sortear vallas, policías a caballo y un enojoso control en la puerta del estadio, me planto en nuestra entrañable y hoy remozada bombonera.

Allí advierto que, siendo solo un cuarentón, me encuentro entre los más viejos del lugar. Muchas mujeres, muchos jóvenes y muchos niños; casi todos animan enardecidos, pero algunos prefieren lanzar indiscriminadamente insultos al árbitro y a algunos jugadores del equipo rival. No sé hasta qué punto este nuevo público que abarrota las gradas puede valorar el espectáculo que se despliega ante sus ojos (deduzco de algunos de sus comentarios que muchos de estos espectadores noveles ignoran qué es un lateral derecho o un fuera de juego). Y me resigno a ser de los pocos que no llevan puesta una elástica del equipo. Tal vez ocurra que este capitalismo cateto que llaman merchandising -que consiste en explotar hasta la náusea un escudo o el nombre o rostro de alguna estrella del balón para vender cubiertos, camisetas o calzoncillos- me ha cogido un poco mayor.

Como no quiero ser presa de la melancolía, pondero la calidad del fútbol moderno -el buen toque de balón de los defensas, la continua presión, la velocidad, la enorme resistencia física-. Hace veinticinco o treinta años, aun predominando los futbolistas de estructura atlética, podíamos ver a algunos de apariencia frágil (Ardiles, Rossi, Platini, Mágico González), o incluso con evidente sobrepeso -como el carismático crack de aquella época, Diego Armando Maradona-. No por ello eran menos geniales. Hoy en día la fortaleza física de los futbolistas hace que parezcas un alfeñique cuando te cruzas con cualquiera de ellos, incluso con el más esmirriado.

Acaba el partido y emprendo el camino a casa contento por la victoria de mi equipo, capaz de disputarle la Liga a un duopolio futbolero que está tan consolidado en nuestro país como el televisivo. Por fin los rayos de sol empiezan a asomar tras un largo invierno e, instintivamente, empiezo a pensar en el verano. Año impar, no hay mundiales ni Eurocopa en el horizonte. Puaff.

La curiosidad me vence y consulto internet para informarme sobre los próximos eventos futbolísticos. El Mundial de 2022 se celebrará en Catar (toda una potencia futbolística, como es sabido) entre noviembre y diciembre de dicho año, huyendo del calor asfixiante de los meses de verano. ¿No sería mejor que los directivos de la FIFA hubiesen elegido otra sede –me pregunto ingenuamente- en vez de cargarse la tradición según la cual la gran fiesta del fútbol tiene lugar al final de la temporada, en los meses de junio y julio?

El Mundial siempre fue el encuentro de las mejores selecciones de Europa y América con algún añadido exótico. Por ello, me quedo atónito cuando leo que en el Mundial de 2026, cuya sede está por determinar, los participantes serán cuarenta y ocho equipos. Parece que los ejecutivos del fútbol internacional pretenden ampliar la cuota de participación de aquellas áreas del planeta en las que la rentabilidad económica de este deporte todavía tiene amplias expectativas de crecimiento. Los imagino exhortándose unos a otros cual émulos aplicados de Guizot: ¡enriqueceos! Una competición antaño basada en la excelencia y no exenta de ribetes épicos –en sus inicios, por la dificultad de los viajes transatlánticos que muchos combinados nacionales tenían que realizar; después, por la propia dureza de la fase clasificatoria- convertida en un circo mediático al que acudirán selecciones de muy bajo nivel pero que arrastran una masa considerable de espectadores (y, por ello, garantizan la venta millonaria de derechos televisivos) y que toda la humanidad podrá presenciar previo pago.

Me acuesto y recuerdo aquellas galopadas por la banda en el patio del colegio, cuando el fútbol no era más que un grupo de compañeros de clase en torno a un balón. Definitivamente me he vuelto mayor.