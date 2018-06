"El futuro de Sevilla deben ser las energías renovables"

Con 10.600 seguidores en la red de Twitter, el diputado andaluz que se llama en realidad Juan Ignacio Moreno de Acevedo Yagüe (Salamanca, 1973) quiere liderar Podemos Sevilla tras disputar sin éxito la secretaría general al mismísimo Pablo Iglesias. Es uno de los abogados que sentó en el banquillo a Rodrigo Rato.

Admite el papel irrelevante que ha tenido Podemos Sevilla en la ciudad. "No había una estructura orgánica asentada como tal de Podemos Sevilla. Ahora es cuando se están dando los pasos para concurrir a las elecciones municipales con una estructura sólida y que tenga claro lo que tiene que hacer. Antes estaba basado en partidos instrumentales, bastante hacían con los medios que había".

Critica las formas de Podemos para disolver las estructuras municipales. "Antes del vacío que se ha creado se podían haber previsto representantes interinos o en funciones, y debía haber sido todo más rápido. Se echa en falta que hayan sido más elegantes, cariñosos y previsores".

No entiende el enfrentamiento del partido nacional con la líder en Andalucía. "No soy capaz de entender los roces que están surgiendo porque la confluencia la aprobó todo el mundo. Es discutir por la forma. No olvidemos que hay un 40% de abstención ahí fuera".

Su principal propuesta para el partido no es lograr la Alcaldía sino aplicar su Democracia 4.0. "Hacer colectivos los medios de decisión, que no haya una cúpula que lo decida todo. Colocar Podemos Sevilla como referente del partido a nivel nacional por su funcionamiento democrático interno. Que las bases puedan votar desde su teléfono móvil todas las cuestiones de la ciudad". Admite que "la asamblea se ha demostrado un proceso muy lento" y que el partido debe volcar siempre las cuestiones de actualidad para ver qué opinan y qué harían las bases. En suma, "participación y democracia primero en el partido y luego llevarla a las instituciones. Si los diputados en Madrid pueden votar electrónicamente desde sus casas, ¿por qué no los ciudadanos?".

Sobre las necesidades de la ciudad, trabajará por que Sevilla se coloque en la vanguardia de la industria de energías renovables y la eficiencia energética. "El futuro de Sevilla deben ser las energías renovables y vivir de la inversión en tecnología verde". En transporte, fomentar más la movilidad eléctrica y un transporte de gran capacidad en superficie mejor que subterráneo, salvo si hay dinero para las tres líneas de Metro. Solucionaría el paro en Sevilla con "la creación de empleo verde, tecnológico y de servicios a la ciudad para mejorar la vida de las personas". Desde la inversión pública. ¿Y el turismo? Que no sea el motor principal, cobrar una tasa, elevar la calidad y regular los apartamentos turísticos para no vaciar de vida el centro.