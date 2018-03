La gestión municipal de las tarifas del taxi provoca un gran malestar en el sector

La gestión municipal de las tarifas y el calendario del taxi ha provocado un profundo malestar en el sector. Los taxistas se encontraron el pasado miércoles 28 de febrero con una situación surrealista, puesto que en sus taxímetros no figuraba como festivo este día y tuvieron que aplicar suplementos con calculadoras o con una tabla. Muchos profesionales del sector decidieron cobrar como un día laborable normal y otros optaron por cortar su jornada, ante la oleada de quejas y problemas con los clientes que estaban sufriendo.

Fuentes municipales explicaron a este periódico el mismo miércoles que el problema derivaba de que los taxistas no habían actualizado sus taxímetros. Las nuevas tarifas del sector están todavía pendientes de aprobación por parte de la Junta, por lo que no están en vigor. El Pleno del Ayuntamiento las aprobó en enero, pero todavía no lo ha hecho la Junta. Así, según el Consistorio, los conductores podían actualizar sus taxímetros con el nuevo calendario para que el día 28 de febrero figurara como festivo, aunque no incluyera todavía las nuevas tarifas. Según el Consistorio, los precios se introducirían más adelante, lo que conllevaría un doble coste para el sector, de en torno a diez euros más.

Varios taxistas se pusieron ayer en contacto con este periódico para desmentir la versión oficial del Ayuntamiento. Los profesionales del gremio aseguraron que han intentado en más de una ocasión introducir el nuevo calendario en sus taxímetros y no han podido hacerlo por la negativa de la única empresa que se dedica a ello en Sevilla. Desde esta empresa pedían una autorización por escrito del Ayuntamiento, mientras que el Consistorio aseguraba que no hacía falta tal escrito si no había cambio de tarifas.

En definitiva, los taxistas iban de un sitio a otro sin poder arreglar la cuestión. El problema puede repetirse si llega la Semana Santa sin que estén aprobadas las tarifas y siguen sin actualizarse los taxímetros, algo que no es descartable. Varios representantes del sector acudieron ayer a expresar sus quejas al Instituto del Taxi, donde se alcanzó un acuerdo para al menos poder comenzar a introducir los nuevos calendarios en los taxímetros.

Las asociaciones que se reunieron ayer con el Instituto del Taxi son Elite y Uniatramc. El representante de esta última, José Antonio Gutiérrez García, explicó a este periódico que están esperando la confirmación de la empresa que se encarga de configurar los taxímetros para que el coste de esta doble actualización -primero los calendarios y luego las tarifas- no supere los diez euros. La asociación no descartó movilizaciones si este asunto no se soluciona de cara a la Semana Santa, dado el retraso que acumula la aprobación de las tarifas correspondientes al año 2018.