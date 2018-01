La gestión del suelo urbanizado fuera del casco histórico

El auge inmobiliario que se ha empezado a notar en el centro de la ciudad, impulsado en buena medida por el negocio de las viviendas turísticas, no se ha extendido a los barrios de la periferia de Sevilla. Por eso ha fracasado la venta forzosa de los suelos urbanizados fuera del casco histórico ordenada por el Ayuntamiento cuando no son edificados en el plazo previsto: no ha tenido los frutos esperados y se ha demostrado que no prospera. De 50 suelos puestos a la venta forzosa en los últimos años, 44 de ellos han quedado desiertos, a diferencia de lo que sucede en el centro, donde de 13 suelos puestos a la venta han cuajado 12. La situación ha forzado al Consistorio a tomar medidas.

Los promotores y constructores de Sevilla agrupados en la patronal Gaesco elogian que el gobierno local de Juan Espadas haya aceptado dar un respiro al sector aprobando una prórroga de un año en la obligación de edificar en estos suelos urbanizados (de la ciudad consolidada). Pero recalcan que esto no es suficiente y que hay que tomar medidas analizando la situación real del mercado inmobiliario.

¿Qué pasa si el mercado sigue como hasta ahora en noviembre de 2018?

El sector ya ha planteado a la Gerencia de Urbanismo que lo razonable es cambiar la normativa (la ordenanza reguladora del registro municipal de solares) para que la obligación de edificar se haga depender de "indicadores objetivos del pulso del sector inmobiliario en la ciudad", tales como la evolución del número de licencias, de inscripciones registrales y de escrituras de compraventa. En una palabra, que no se obligue a edificar si no se dan las condiciones favorables.

Lo explica claramente Juan Aguilera, gerente de la patronal. "Elogiamos la prórroga de un año porque así se desbloquean promociones importantes de la ciudad, como las de Sevilla Este. Pero la experiencia y la reflexión aconsejan modificar la ordenanza para que no se vuelva a aplicar de una manera tan radical y sin sentido como se ha aplicado. En Gaesco opinamos que debe haber financiación, mercado y condiciones razonables para empezar una obra, y así lo hemos planteado al Ayuntamiento y esperamos que esté de acuerdo. Que se modifique la norma para racionalizarla", insiste el gremio.

Aguilera añade que no se puede olvidar a los perjudicados en los últimos años, a los que hay que compensar. "Que no olvide el Ayuntamiento que ha habido empresas afectadas y hay que resarcirlas de los daños causados. Nos queda un sabor agridulce porque en este tiempo en que ha operado rigurosamente la normativa se ha demostrado que no era operativa fuera del casco histórico porque no se podía construir. Ha perjudicado a las promotoras pequeñas", lamenta el gerente.

La prórroga en la obligación de edificar se aprobó en el consejo de gobierno de la Gerencia a finales de diciembre con carácter retroactivo, lo que significa que está vigente desde noviembre de 2017 a noviembre de 2018. Durante este año de respiro, los dueños de esos suelos, por ejemplo los situados en Sevilla Este a un lado de la Avenida de las Ciencias, pueden ganar tiempo avanzando en el proyecto de ejecución y solicitando la licencia de obras.

La cuestión es qué pasa si, una vez transcurrido ese año, el mercado inmobiliario en la periferia sigue como hasta ahora, sin la situación de alegría que parece tener en el centro histórico. Ahí es donde el sector reclama al Ayuntamiento condiciones realistas y que cambie lo que tenga que cambiar siempre que no contravenga los criterios que marca la ley del suelo. La decisión depende de Juan Espadas.