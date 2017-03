El gobierno dificulta a Ciudadanos el acceso a los expedientes de taxistas

El gobierno local dificulta a Ciudadanos el acceso a los expedientes de taxistas que obran en el Instituto del Taxi. La formación naranja pidió al Consistorio que le informara sobre el número de denuncias que se han presentado en los últimos cinco años contra taxistas del aeropuerto y cuántas de estas denuncias se tradujeron en expedientes sancionadores.

La respuesta del gobierno, que firma Juan Carlos Cabrera como presidente del Instituto del Taxi, es que "no es posible emitir el informe solicitado, por cuanto no existe un tramitador electrónico de expedientes sancionadores en el Instituto del Taxi, que pueda discernir la información solicitada, y tampoco los expedientes, en formato papel, están clasificados por lugar de prestación de servicio". Cabrera le indica a Ciudadanos que pueden acudir a la sede del Instituto para comprobar los expedientes, en horario de 13:00 a 15:00, "a fin de que no quede alterado el funcionamiento de dicho instituto, dado el ingente número de expedientes a consultar". Fuentes municipales añadieron que, para satisfacer la petición de Ciudadanos, habría que dedicar en exclusiva a un funcionario durante varios días.

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Millán, denunció que Cabrera "niega la información sobre el número de expedientes abiertos a taxistas del aeropuerto". Millán calificó como "lamentable que el delegado de Movilidad y responsable del Instituto del Taxi no sepa ni muestre el más mínimo interés en dar respuesta a un grupo municipal que pregunta por las denuncias y expedientes de los últimos cinco años derivados por servicios en el aeropuerto de Sevilla".

El edil añadió que "Cabrera no sólo niega el conflicto, no le da solución ni instaura el turno rotatorio, sino que se dedica a poner cortapisas al único grupo político interesado en resolver el problema de una vez por todas". Millán consideró esto como "una muestra más del compadreo de Cabrera y del gobierno socialista, que consienten el monopolio privilegiado en el aeropuerto, a pesar de las prácticas coactivas y los incidentes de sobra conocidos por todos los sevillanos ante los que el delegado de Movilidad se tapa los ojos".