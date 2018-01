"También nos gustaría saber quién será el candidato". A los periodistas que acudieron este lunes a la rueda de prensa ofrecida por el PP les costó lo suyo arrancar una declaración del líder de la oposicón sobre la elección del candidato popular para los comicios locales de 2019. Beltrán Pérez quiso dejar claro que el grupo municipal que lidera está ajeno a dicha elección y que ahora mismo lo que más le preocupa es presentar un modelo alternativo de gobierno.

Ni que decir tiene que no mencionó en ningún momento la posibilidad de que él sea el candidato para las próximas elecciones. "Es evidente que es una decisión que debe tomarse en los máximos órganos del partido", refirió Pérez, quien aseveró que desconoce los plazos establecidos para la designación. Acto seguido, incidió en que "este grupo municipal está ajeno a cualquier proceso de elección del candidato".

Unas declaraciones que no resultaron suficientes para los periodistas, quienes recordaron que para los comicios municipales falta menos de año y medio, por lo que se hace más que necesario conocer quién aspirará por el PP -principal partido de la oposición- a la Alcaldía hispalense. Y ahí vino la única declaración de Beltrán Pérez en la que se saltó el guión establecido: "Nos gustaría saber también quién será el candidato y cuándo se elegirá". A renglón seguido, y sin apenas dejar tiempo a terminar esta frase, continuó con el pensamiento expuesto desde el inicio de su intervención. "Pero les quiero decir que tanto personal como colectivamente este grupo municipal está ajeno a cualquier proceso de designación. Y no es que estemos ajenos porque no nos importe. Estamos ajenos porque decidimos, desde que accedí a la portavocía, una decisión adoptada de manera conjunta, que las actuaciones, decisiones y el trabajo diario del grupo popular no iban a estar condicionadas a ningún proceso de selección de un candidato", declaró Pérez.

Tal afirmación le sirvió de base para poner de relieve todo el trabajo que se está realizando en esta formación desde que él marca las pautas: "colaboración y modo alternativo". "Si estamos pendientes de quién es el candidato nos vamos a olvidar de cuál es la verdadera razón de ser de este equipo de concejales, que es prestar un buen servicio a los ciudadanos y promover buenas políticas", advirtió el portavoz popular, quien defendió creer "en los trabajos colectivos y poco en los personalismos".

Al margen de estas declaraciones, está claro que las líneas establecidas por Beltrán Pérez en la oposición suponen una manera de distinguirse de lo hecho por su partido desde que quedó en la oposición tras perder la Alcaldía en 2015. Una forma de actuar con la que intenta marcar la agenda del alcalde y sobresalir en el plano político, lo que a la postre supone dar un golpe en la mesa y consolidar su figura como firme aspirante a ser candidato del PP en los comicios de 2019.