La hermandad del Rocío de la Macarena niega que se lanzaran botellas

La hermandad del Rocío de la Macarenaniega que se arrojaran botellas a la vivienda de una vecina de la calle Parras y admite que sólo se lanzó un cuenco de arroz con leche, que fue retirado y limpiado inmediatamente. Así lo han expresado este miércoles a este periódico fuentes de la hermandad, que expresaron que se le pidieron disculpas a la vecina en el mismo momento. La Policía Local desalojó la casa hermandad, ubicada en la calle Parras, después de que el 112 recibiera varias llamadas de vecinos que se quejaban de los ruidos y del consumo de alcohol en la vía pública, a primera hora de la tarde del pasado domingo.

Las mismas fuentes explicaron que sólo había un tirador de cerveza y no varios, y aseguraron que no fue precintado el bar, sino que la Policía ordenó que se desalojara la casa en una hora y así lo hicieron. Luego admiten que hubo un grupo de personas que se quedaron cantando sevillanas y protestando, pero los responsables de la hermandad sostienen que la propia Policía Local les eximió de responsabilidad en este sentido, ya que no podían controlar lo que hicieran un grupo de personas en la calle.

"Nosotros cumplimos las órdenes de la Policía. Podemos decir que no se lanzaron botellas, al menos no por nuestra parte, ya que no estábamos expidiendo botella alguna. Aquello no era una botellona como las que hay a diario en otras zonas de la ciudad, en el mismo Pumarejo, por ejemplo. Las cervezas y los refrescos se servían en vasos de plástico, por lo que difícilmente pudimos lanzar alguna botella", aseguraron los representantes de la hermandad, que admiten que había unas 150 personas en el inmueble y algunas de ellas salieron a la calle. "Hemos contado 26 personas en la calle, que en ningún momento cortaron el tráfico".

Los responsables de la hermandad del Rocío consideran desmesurado el dispositivo policial, puesto que todos los efectivos de la Policía Local que estaban en ese momento en la ciudad (salvo los que estaban en el dispositivo del partido del Betis) fueron enviados a la calle Parras. "Llegamos a contar 17 vehículos".