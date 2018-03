"Mis hijas me dicen: ¿dónde vas, a Cuenca o a Nueva York?"

Acabó su ponencia en las Jornadas de Arte Contemporáneo con un fotograma de Pulp Fiction y una canción de Franco Battiato. Manuel Fontán del Junco (Jerez, 1963) es director de exposiciones de la Fundación Juan March y los museos que tiene en Cuenca y Palma de Mallorca.

-¿Qué enseña el arte de la vida?

-Que si tú no cambias y todo cambia, tú también cambias pero a peor.

-¿De Jerez a la modernidad?

-Mi padre trabajó siempre en las bodegas González Byass. Yo con 18 años me fui a Madrid.

-¿Es pariente del Fontán que presidió el Senado?

-Somos dos Fontán diferentes. Trabajé con él en la Nueva Revista de Política, Cultura y Arte.

-¿Por qué no cuajó la Bienal de Arte de Sevilla (Biacs)?

-No sé si fue fallida, pero dejó de celebrarse después de dos ediciones. Yo entonces vivía fuera de España. Una Bienal de Arte son eventos, fiestas, espectáculos y eso no es fácil en una ciudad que es un continuo espectáculo como Sevilla, donde las fiestas se suceden unas a otras.

-Fernando Zóbel, fundador del Museo de Arte Abstracto de Cuenca, tiene una placa de recuerdo en la plaza de Pilatos...

-No lo conocí en persona. Desde 1966 hasta que se creó el Museo Reina Sofía llenó un vacío. No existían Arco, el Ivam de Valencia o el Guggenheim.

-Dice que una exposición son quince mudanzas...

-No se trata de pasarte la vida en la carretera, pero procuro el contacto personal con los artistas, no quedarte en el email o el teléfono. Mis hijas a veces me preguntan: papá, ¿vas a Cuenca o a Nueva York?

-¿La próxima exposición?

-Se titulará El Principio Asia, una búsqueda de rasgos orientales, asiáticos en 66 artistas contemporáneos. La influencia de China, India y Japón. Lo que no se ve parece que no existe, esa influencia está en Chillida, Tàpies, Broto, Zóbel, Navarro Balldeweg.

-En la charla habló del contencioso entre el Museo Thyssen y el Ayuntamiento de Madrid por Kandinsky. ¿Hubo disputa entre alcaldesa y baronesa?

-Fue anterior a la llegada de Manuela Carmena a la Alcaldía. Me refería a que los ayuntamientos están para otras cosas, no para hacer exposiciones. Para atender prioridades como los servicios municipales, la educación y el orden público.

-¿Ha visto las exposiciones de Murillo en Sevilla?

-La del Museo. Fantástica.

-¿Es verdad como dice que los artistas vienen del futuro?

-Sin duda, por eso muchas veces no estamos preparados para entenderlos. Pero la frase no es mía, es de Wyndham Lewis. Aunque vivan en el pasado.

-¿Su profesión es su 'hobby'?

-Me apasiona, no más que mi familia, mi mujer y mis dos hijas.

-¿No le gusta la palabra comisario?

-Prefiero curador. Hay que curar a las obras de arte, objetos vivos, no en el sentido que los nazis le daban al arte moderno como arte enfermo y degenerado.

-¿Tiene que gustar el arte?

-Más que de historiador del Arte, yo tengo formación de Filosofía y Estética. Me gusta mucho el dibujo y la fotografía, pero antes me gustaba la ornitología.

-Hay comisarios que parecen personajes de Stefan Zweig...

-Aby Warburg huye de Hamburgo a Londres con los nazis. Alfred Barr fundó con un grupo de señoras ricas el Moma de Nueva York. Anthony Blunt era especialista en Poussin y espía para los rusos. En España no tenemos mucha tradición, pero es muy importante el género de las biografías.

-¿Por qué le atrae MacLuhan?

-Me sorprende que no se lea. En La Galaxia Gutemberg profetiza internet.

-¿El medio o el miedo es el mensaje?

-Quentin Fiore decía que el medio es el masaje.

-¿Málaga adelantó a Sevilla?

-Apostó por un modelo atrevido con cabeza y sostenibilidad.