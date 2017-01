Los hinchas del Sevilla de la agresión en El Papelón no podrán entrar en los estadios

La Comisión Estatal Contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha impuesto duros castigos de 60.001 euros y cinco años sin acceder a recintos deportivos a cada uno de los 14 hinchas del Sevilla que agredieron a aficionados de la Juventus en la taberna el Papelón de Reyes Católicos.

El organismo se pronunció respecto a los incidentes acaecidos el pasado 21 de noviembre en Sevilla y calificó como "infracción muy grave" el hecho de que "catorce aficionados locales agredieran de manera organizada a un grupo de seguidores visitantes, causando, además, daños en el local, después del partido Sevilla-Juventus de Turín". Por ello, les ha impuesto 60.001 euros y cinco años sin acceder a recintos deportivos.

Los 14 hinchas están en libertad provisional con cargos. En diciembre pasado, la titular del juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla, Ana Escribano, acordó la puesta en libertad con cargos de 12 de los 14 ultras del Sevilla detenidos -los otros dos quedaron libres sin pasar a disposición judicial- por la pelea en la taberna El Papelón, al entender que en estos momentos no se puede identificar al autor del apuñalamiento al ciudadano belga seguidor de la Juventus. La juez decidió además informar al Sevilla para que el club "adopte las medidas que considere oportunas respecto de los socios aquí detenidos".

La juez sostuvo en un auto que no se ha podido determinar "aún" si alguno de los detenidos -que están obligados a comparecer dos veces al mes en el juzgado- fue quien causó las lesiones con arma blanca a este aficionado italiano, sin perjuicio de lo que más adelante pudiera resultar de las investigaciones que siguen en marcha. La magistrada señala en la resolución que no existen imágenes del momento concreto de la agresión con el arma blanca. Y además, las víctimas "no han podido identificar al autor del apuñalamiento" puesto que los agresores iban con los rostros cubiertos".

Para la instructora sí está acreditado, por el contrario, que el grupo se concentró previamente para atacar a los hinchas del equipo rival y provocaron la reyerta y los enfrentamientos en el restaurante. Por ello, los considera a todos investigados por tres delitos: riña tumultuaria, desórdenes públicos y daños, ya que "con sus actos violentos causaron una importante alteración de la paz pública" y provocaron daños tasados en más de 2.000 euros.