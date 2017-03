Un hombre reconoce que golpeó a otro pero niega que tuviera intención de matarlo

Un hombre que se enfrenta a 12 años de cárcel por un delito de homicidio ha reconocido que golpeó a otro pero niega que tuviera intención de matarlo, al afirmar que "jamás en la vida podía pensar" que una "pelea tonta, normal y corriente" pudiera acabar con la muerte de una persona, a la que además consideraba un "amigo" y con el que había pasado incluso más de un año de prisión.

El acusado, Jorge Luis M., apodado el limo, ha declarado este lunes en el juicio con jurado que se sigue por la muerte de Luis Alfonso, que falleció el 17 de agosto de 2015, como consecuencia de un hematoma subdural que sufrió tras la pelea que había ocurrido siete días antes.

Los hechos se remontan al 10 de agosto de 2015 cuando el acusado y la víctima coincidieron en las inmediaciones de un bar en las inmediaciones del cementerio de Sevilla. Según Jorge Luis, la víctima, que era "una buena persona pero a veces bebía y tomaba además metadona", le pidió un "mechero" pero no se lo entregó porque sabía que era "para fumar droga", por lo que Luis Alfonso comenzó a insultarle y a increparle hasta que llegaron a las manos.

El procesado, que se encuentra en libertad tras haber permanecido unos meses en prisión, ha explicado que le propinó únicamente un guantazo y un puñetazo, y a continuación Luis Alfonso cayó al suelo y se golpeó en la parte trasera de la cabeza.

El acusado ha dicho que "no estaba drogado ni borracho", porque abandonó las drogas en el año 2003, y ha añadido que "nunca" quiso matarlo, al tiempo que ha explicado que está "muy arrepentido" por lo sucedido, habiendo llegado incluso a mandarle una carta a la familia del fallecido. "Me he arruinado la vida y la de mis padres, cuando tenía trabajo y mis niñas", ha lamentado entre lágrimas Jorge Luis.

La Fiscalía de Sevilla considera que el enfrentamiento se produjo porque esa misma tarde Jorge Luis había discutido con la novia del fallecido –algo que niega el acusado- y sostiene además que el primer golpe se lo dio con el puño o con un instrumento contundente, como un botellín de cerveza sin partir, y a continuación le propinó al menos otros "cinco golpes", todo ello “conociendo o pudiendo racionalmente prever que con ello podía causarle la muerte”.

Cuando estaba en el suelo, Jorge Luis, que tiene 43 años y según el fiscal numerosos antecedentes penales, le dijo a la víctima: "levántate maricona, levántate del suelo, payaso".

El abogado Carlos de Elías, que defiende al limo, ha explicado en su alegato inicial que también va a solicitar la condena de Jorge Luis, pero sólo por lo que ha hecho, ya que considera que los hechos son constitutivos de un delito de lesiones con homicidio no deseado, dado que "jamás tuvo intención de matarlo y jamás pudo imaginarse que la pelea podía acabar" con este resultado, atribuyendo la muerte a "un mal golpe".

En el juicio está personada también la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular en representación de un hijo del fallecido que tiene síndrome Down y cuya tutela tiene asumida la Administración andaluza, que reclama la misma petición de condena que la Fiscalía.