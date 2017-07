La huelga de taxis deja la ciudad sin servicio y al sector dividido

Desde finales de la semana pasada corría por los teléfonos móviles de los taxistas de Sevilla una nota de audio. En ella, la persona que hablaba animaba a todos sus compañeros a secundar la huelga de ayer día 31 de julio y a empapelar "Sevilla entera para que todo el mundo se entere". "En Madrid hubo gente que no se enteró y les pusieron las puertas para atrás", añadía el audio, en referencia al ataque a un taxista por un grupo de piquetes en la capital de España la semana pasada. "Así que se lo decís a todos, que si quieren que les pongan las puertas para arriba, que trabajen el día 31".

Hubo taxistas que trabajaron, pero ninguna puerta sufrió daño alguno. En el aeropuerto, por ejemplo, hubo normalidad absoluta, como si fuera un día normal. La asociación Solidaridad del Taxi, mayoritaria en la terminal aérea, no secundó la huelga. No deja de resultar llamativo que hace unas semanas esta asociación hiciera un vídeo para animar a los taxistas a desplazarse a Madrid para la manifestación del sector en la capital de España y ayer no parara. También se había desmarcado la Unión Sevillana del Taxi, pero lo cierto es que en el resto de la ciudad hubo muy pocos taxis trabajando. En Santa Justa, por ejemplo, no había ninguno.

La manifestación -convocada por Elite Taxi contra el intrusismo y la competencia desleal que a su juicio representan las empresas de vehículos de transporte concertado como Uber y Cabify- congregó a taxistas de Madrid, Barcelona, Málaga y otras ciudades andaluzas. Decenas de taxistas recorrieron la avenida de Kansas City desde el palacio de deportes de San Pablo hasta la Consejería de Fomento, situada muy cerca de la estación de Santa Justa. La manifestación fue absolutamente pacífica y tuvo un tono festivo y amable, muy distinto al de otras protestas convocadas por la misma asociación en ciudades como Madrid y Barcelona. El seguimiento fue masivo, pero porque hubo muchos taxistas que decidieron no trabajar, quizás por temor.

La protesta se acompañó de una huelga de 24 horas, de las seis de la mañana del lunes a la misma hora de hoy martes. A ella se han sumado otras asociaciones sevillanas como Foro Taxi Libre, cuyos afiliados pararon durante la mañana.