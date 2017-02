Un incendio obliga a desalojar un colegio de Torreblanca

Un incendio obligó ayer a desalojar un colegio público de Torreblanca, el Carlos V. El fuego se extinguió sin que ninguna persona resultara herida, pero reveló las carencias de accesibilidad que presenta el centro. Los Bomberos tuvieron serias dificultades para poder llegar hasta el colegio, al que sólo se puede acceder por una calle muy estrecha por la que no cabían los camiones de los Bomberos.

La alternativa era acceder por un solar sin asfaltar que da a la parte trasera, pero el terreno estaba completamente enfangado y lleno de baches, como muestra la fotografía que ilustra esta información.

Los padres de los alumnos llevan años pidiendo al Ayuntamiento una solución para este problema, pero, sin embargo, el Consistorio no ha tomado ninguna medida hasta ahora. Los padres han decidido no llevar a los niños al colegio desde hoy, ya que el incendio ha dejado el centro sin luz eléctrica y, por tanto, no hay servicios básicos como la calefacción o la cocina, además del fuerte olor a quemado que permanece en todo el recinto.

El fuego se declaró sobre las diez y cuarto de la mañana en un cuadro eléctrico del centro escolar. Solamente hubo que lamentar daños materiales, ya que los 260 alumnos que había en ese momento en las instalaciones pudieron desalojar las mismas.

Los padres llevan seis años pidiendo al distrito que haga una calle a través del solar que da a la parte trasera del centro, ya que la entrada por la calle Camas es demasiado estrecha, y lamentan que haya tenido que suceder una situación grave como la ocurrida ayer para que el Ayuntamiento de la ciudad se plantee por fin la demolición de un muro que da a la calle Arahal, una medida con la que se facilitaría un mejor acceso al colegio.