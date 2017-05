Tampoco habrá incineraciones en el cementerio la tarde del día de San Fernando

La plantilla del cementerio de San Fernando ha avisado de que este próximo martes día 30, festivo local en la capital por el día de su patrón, el santo que da nombre al camposanto, tampoco habrá incineraciones por la tarde, al igual que hace unos días alertaban de que sucedería en las mañanas de este pasado sábado y de este domingo, "por falta de personal".

Así lo ha indicado este domingo el portavoz sindical de los trabajadores, Manuel Gutiérrez (CCOO), quien esta semana también avisaba de que no habría incineraciones este sábado y este domingo por la mañana a cuenta de la baja de la oficial de primera encargada del servicio y la decisión de los trabajadores de "no cubrir" su ausencia, por la no aprobación del nuevo calendario laboral.

Gutiérrez lamentaba que, aunque en febrero el Gobierno local socialista y los representantes de la plantilla alcanzaron un acuerdo en cuanto a la aplicación de un nuevo calendario laboral, que recogiese las "compensaciones" por los cambios de turno y servicios extraordinarios que afrontan los empleados a cuenta de la falta de plantilla, dicho documento "no ha sido aprobado en la junta de gobierno", y por tanto no se ha hecho efectivo.

Y es que, según Gutiérrez, la plantilla debería contar con 104 trabajadores, pero como consecuencia de la tasa límite de reposición de efectivos que estipulan los Presupuestos Generales del Estado (PGE), las vacantes y jubilaciones no son cubiertas, con lo que este servicio cuenta sólo con 84 empleados.

El portavoz sindical expone que precisamente para formalizar las "compensaciones" por las horas extra y cambios de turno que afrontan los trabajadores para "suplir" la ausencia de compañeros, fue negociado el nuevo calendario laboral, aún pendiente de aprobación por parte del Ayuntamiento. "Nos dan pares y nones", decía.

Además, el representante sindical de la plantilla ha lanzado este domingo también un llamamiento al Ayuntamiento para que "se ponga fecha a la mesa de negociación de la productividad del mes de los santos", que incluiría parte de octubre y noviembre, asunto aún pendiente, según ha apuntado.