Las indulgencias de la Santa Caridad

Dos valiosos documentos que han recuperado todo el lustre. El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) ha restaurado dos pergaminos de la Hermandad de la Santa Caridad, fechados en 1586, durante el pontificado del papa León X. Estos dos documentos, cuyo soporte es el papiro, recogen las gracias e indulgencias concedidas por la archicofradía de la Caridad de Roma a la de Sevilla, según los primeros estudios del IAPH. Los dos escritos llegaron al IAPH con un gran problema de deshidratación, además de acumulaciones de suciedad y presentar algunas pérdidas. Tres meses de trabajo y un delicado tratamiento han logrado que recuperen la estabilidad y que se garantice su pervivencia y correcta conservación.

Las tareas de restauración en los dos documentos, que tienen unas medidas de 526 por 742 y 754 por 568 milímetros comenzaron en el mes de marzo y ya han tocado a su fin. Uno de los principales problemas del pergamino es su sensibilidad a los cambios de humedad y temperatura, como explica Mónica Santos, responsable del proyecto: "Venían plegados, como una carta. Habían perdido mucha humedad y estaban muy secos, por lo que costaba mucho abrirlos y manipularlos. Los pliegues habían provocado que no se pudieran leer de manera correcta".

Pese a ser unas piezas muy delicadas y fechadas en el siglo XVI, su estado de conservación no era muy deficiente. Además de los problemas provocados por los pliegues y la suciedad acumulada; el soporte tenía pérdidas y lagunas por la acción de insectos o pequeños roedores. Además, la deshidratación había ocasionado que saltaran los pigmentos en la orla de uno de los pergaminos, presentando importantes lagunas. "En origen, los dos tenían su sello, que sirve como elementos de validación y autentificación. Uno de ellos se ha perdido, mientras el que se conserva estaba cosido y en gran parte desprendido", añade Daniel Cano, que se ha encargado de realizar la restauración.

La intervención comenzó con una limpieza superficial. "Se hace con goma de borrar de diferentes durezas y a punta de bisturí, para eliminar excrementos de insectos y restos de cera", explica Cano. En los pliegues se aplicó una mezcla de agua y alcohol para debilitar el soporte y permitir que se pueda abrir. "Posteriormente se hace una limpieza más profunda con una mezcla de agua y alcohol".

Una vez limpiados los documentos, se hidratan en la cámara de humedad: "Se pulveriza aguda con la idea de que el pergamino absorba lo que necesita. Así lo conseguimos aplanar". Previamente, hubo que fijar parte de las tintas porque eran solubles. Una vez hidratados los documentos, una cámara de succión elimina el exceso de humedad dejándolo lo más plano posible. Para devolverlos a su estado original se les aplica peso. Posteriormente, se reintegran (rellenan) las pérdidas en el soporte con papel japonés y se refuerzan los pliegues en las zonas del reverso. Las pérdidas en las pinturas de la orla se reintegran con acuarela. Por último, se le aplica una protección a la tinta para evitar que su deterioro. En la memoria de la intervención que entregará el IAPH a la hermandad se harán una serie de recomendaciones para que los documentos se conserven correctamente: "Hemos hecho unas grandes carpetas para que los guarden. Lo deseable es que hagan unos facsímiles para su consulta y estos se preserven".

La segunda parte de la intervención es la investigación histórica que el IAPH realiza sobre las piezas. "Son documentos muy interesantes. Yo no lo llamaría bula de agregación. Más bien son documentos que recogen la concesión de gracias e indulgencias a la hermandad de Sevilla por parte de la Caridad de Roma. Las cofradías se anexionan a otras superiores para tener los mismos privilegios", señala la historiadora María Campoy, después de un primer análisis. Sí asegura que no hay muchas agregaciones de este tipo en el siglo XVI, por lo que no cuenta una gran base para compararlos.

Por parte de la Caridad, Antonio Jiménez Filpo indicó que se trata de uno de los documentos más importantes que conservan. "Se trata de un decreto de León X dando a la Santa Caridad los mismos privilegios que tenía San Juan de Letrán en Roma. En el otro se detallan las bulas y gracias". La hermandad hará una copia de los dos pergaminos y reservará los originales del siglo XVI.