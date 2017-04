La infancia arrebatada

Escribió el poeta austriaco Rainer Maria Rilke y refrendó nuestro español Vázquez Montalbán que "la verdadera patria del hombre es la infancia". Una patria para aquellos que felizmente fuimos creciendo en las tradiciones de nuestra ciudad que en buena medida se encuentra conformada por la remembranza de las vivencias cofrades que cada año regresan como recuerdos indelebles. Intrahistorias diferentes para cada uno de nosotros que inevitablemente hacen que las experiencias de cada Semana Santa sean heterogéneas en cada sevillano, pero todas tienen en común una plenitud de nostalgia, ternura y cariño por quienes se fueron y quienes nos precedieron y todavía felizmente continúan entre nosotros. Baste en mi caso recordar cómo junto con mis primos nos vestíamos de monaguillos de Santa Cruz en casa de mi abuelos maternos, canarios afincados en Sevilla, o el día que mi padre, aragonés mucho más sevillanamente comprometido que aquellos indeseables que han dejado tocada la Noche más importante de la ciudad, decidió que era hora de continuar su legado y hacerme hermano de la Primitiva Archicofradía. Éstas, además de otras muchas son vivencias que forman parte de mi acervo más íntimo y espiritual, que me acompañarán para siempre hasta que me envuelvan con túnica de ruan negro una vez acuda al encuentro con la Verdad.

Por este motivo me atrevo a escribir estas líneas ya que lo vivido en la pasada Madrugada me compele moralmente a ello. Permítaseme narrar mi experiencia directa y las dolorosas conclusiones que extraje desde los primeros momentos.

Un paje refugiado en el paso me dijo con lágrimas: "Ésta era mi primera Madrugada"

Acompañando, un año más, como hermano aguaor al paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Silencio fue percibido a nuestras espaldas un estruendo ya tristemente conocido. Al momento me volví sobre mí para cuasi instintivamente gritar: "¡No pasa nada, no corran!" y así intentar sofocar la estampida. He de reseñar que no tuve sensación de miedo pero tampoco vean en ello síntoma de valentía o inconsciencia, no. Mi impresión en aquellos segundos fue más próxima al hastío diciéndome en mi fuero interno "otro año más" (y ya van tres desde hace diecisiete). No obstante, este año resultó diferente por un detalle que pasó desapercibido por el público pero que no se trató de una cuestión en absoluto menor. Los auxiliares del capataz, con buen criterio y desgraciadamente ya experiencias en estas lides, habían refugiado a los tres niños pajes que acompañaban a nuestro Titular debajo del paso para evitar que los arrollasen. Una vez salieron, dos de ellos lloraban desconsoladamente y mi reacción fue indicarles que no temiesen ya que todo era una falsa alarma. Pero mi percepción era errónea, no se trataba únicamente de miedo, y de ello me di cuenta cuando uno de estos niños me respondió entre lágrimas: "Es que ésta era mi primera Madrugada…". La frase me abofeteó haciendo que tomase conciencia de la entidad de ese momento en la intrahistoria de aquel niño: unos malnacidos al provocar aquella avalancha le habían arrebatado de golpe parte de su infancia, de la inocencia que le había hecho anhelar durante todo un año aquel momento que, mes tras mes, lo había concebido como maravilloso y extraordinario de acuerdo con sus creencias.

En efecto, las ilusiones de tantos niños fueron tiradas por tierra y pisoteadas, de hecho a pocos metros de allí, mientras me sucedía aquel episodio, mi pareja tuvo que atender en la calle Sierpes a una chica nazarena del cuerpo de palio de la Macarena que, aterrorizada y llorando, pedía marcharse.

Cuesta analizar con objetividad los datos cuando son los sentimientos de indignación y tristeza aquellos que se sobreponen al examen frío y metódico que ha de requerirse por parte de un jurista, pero en estos momentos es más necesario que nunca. Nuestra Constitución de 1978 reconoció en su artículo 39 la protección de los derechos de los niños de acuerdo con los tratados internacionales. Y en este sentido España firmó y ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, que consagró el concepto del interés superior de los menores y que a su vez constriñó a los Estados a adoptar por parte de sus instituciones todas las medidas concernientes para alcanzarlo. En la misma línea y dentro de nuestro ordenamiento interno, fue elaborada la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, que también salvaguardó dicho interés superior y estableció la actuación de instituciones públicas y privadas, así como la acción de los Tribunales para protegerlo, entendiendo que éste ha de interpretarse en consonancia con la identidad, cultura y religión de los menores.

En estos momentos que comienzan a incoarse procesos judiciales contra ciertos detenidos, sería deseable que el Ministerio Fiscal, institución encargada de velar por los intereses del menor, tenga en cuenta que las situaciones provocadas en nuestra Madrugada atentaron frontalmente contra los derechos de aquellos niños. Y no sólo lo hicieron contra su propia integridad física sino también y muy especialmente contra su integridad moral y sus creencias religiosas, todas ellas garantizadas por nuestro ordenamiento jurídico.

El daño a las ilusiones y creencias de aquellos menores ya está hecho y ahora esa infancia arrebatada necesita que los adultos le demos adecuada respuesta. Es el momento de que nuestro Estado de Derecho se encargue justamente de resarcirlas.