El infierno a las puertas de casa

Más de 50.000 personas quedaron ayer incomunicadas en Matalascañas por unas horas debido a que los responsables del Plan Infoca se vieron obligados a ordenar el corte de sus accesos por carretera por la evolución de las llamas. Matalascañas sólo tiene dos vías de acceso, la carretera que la une con Mazagón, que está cortada desde bien temprano, y la que lleva al Rocío y a Almonte, donde se coge la autovía que lleva a Sevilla. Ahora mismo, no hay por dónde salir", explicó a Efe Gregorio Corbacho, vecino del municipio.

Este municipio playero suele acoger miles de visitantes de localidades vecinas, sobre todo de Sevilla, que pasan el fin de semana en hoteles o campings de la zona; al cortar la carretera, comenta Corbacho, "familias enteras pasean con sus niños y sus maletas a la espera de ver qué pasa".

"Miedo, miedo, no, pero sí estamos preocupados", reconoce el vecino. Según Corbacho, el incendio está aún a "cinco o seis kilómetros de Matalascañas, pero el recuerdo de lo que pasó la semana pasada en Portugal te pone un poquito los pelos de punta". "Nos han dicho que es muy difícil que llegue aquí el fuego, aunque el camping de Mazagón, que está a diez kilómetros, ha ardido completamente", comenta con preocupación.

En su última reunión de coordinación de la jornada, la dirección del Plan Infoca autorizó la apertura de un carril de la A-483 para permitir la salida de las personas que se encuentran en la playa de Matalascañas. Fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Andalucía precisaron a Efe que el carril se ha abrió poco antes de las 21:00 y que los vehículos que transitaron por ella estaban siendo escoltados por la Guardia Civil. Sin embargo, siguieron cerradas al tráfico rodado la vía que une Mazagón con Matalascañas, la A-494, entre los kilómetros 25 y 56, así como la HU-3110, del kilómetro 0 al 7, y el Camino de Las Peñuelas. Hasta el cierre de esta edición, 950 personas fueron evacuadas por el incendio han sido realojadas: 500, en el polideportivo de Moguer; 300, en instalaciones del Ayuntamiento de Almonte en Matalascañas, y otras 150, en la aldea de El Rocío.

"Lo más impactante era el sonido del fuego y el calor. Ese ruido puso histérica a mi novia y empezó a gritarme que huyéramos enseguida a la playa. Aquello parecía un volcán: no dejaban de caer ciscos prendidos de los pinos y ceniza". Emilio vivió el incendio en un lugar preferente, en plena urbanización de Casas de Bonares. Por si hay duda, enseña el agujero que le hizo un trozo incandescente en el bañador, que horas después lleva puesto. Como para no creerle.

"Yo me asusté cuando el dueño de la casa nos llamó a la una y pico de la mañana y nos dijo que nos fuéramos de allí". Habla Carmen María García, sevillana de Dos Hermanas, alquilada durante una semana en una vivienda de la zona junto a su marido y sus dos hijos. "Nos llegó el olor a quemado antes de acostarnos y pensamos que no era más que una quema de rastrojos. Pero mi marido salió a la calle y vio las llamas de lejos. No pudimos ni pararnos a coger nada. Fuimos de los primeros en irnos pero con miedo, mucho miedo".

Luis seguía la madrugada del domingo con curiosidad las columnas de humo. Su casa está en plena falda, al fondo de las Casas de Bonares. Fue con su cámara de fotos para captar la cercanía del fuego. Hasta que se dio cuenta de que si no corría cuesta abajo, las llamas le alcanzarían."El fuego estaba mucho más atrás, avanzando hacia el este. Parecía que pasaba de largo cuando de repente cambió la dirección del viento y empezó a progresar hasta las casas. Ni me dio tiempo a hacer fotos. Bajé rápido y empecé a avisar a los vecinos".

El fuego llegó a la zona del camping Mazagón y del Ohtels Mazagón. Allí los huéspedes empezaron a reaccionar de forma escalonada. Los más desconfiados por el panorama se movieron sobre la medianoche. Les pasó a Antonio Navas y Francisco Mendoza, gaditanos de Puerto Serrano y hospedados desde el jueves en el hotel: cogieron a sus respectivas familias y se fueron por iniciativa propia, pese a las noticias que en principio llegaron para tranquilizarles. "Nos dijeron que no había peligro, que el incendio estaba a 25 kilómetros, pero la dirección del aire cambió y el humo empezó a llegar a nosotros. Era insoportable. Cuando salimos del aparcamiento, la gente estaba ya muy nerviosa. Se veía el resplandor del fuego sobre los pinos".

Ellos lo vieron claro y aún pudieron salir con el coche en dirección a Huelva, con paso previo en el centro de Mazagón. Al final pararon en la capital, junto al estadio Nuevo Colombino, donde se improvisó una concentración de evacuados sin planificación previa. "Una patrulla de la Policía Local nos preguntó al vernos allí y llegaron más para ofrecernos ayuda: nos propusieron irnos a otro sitio a pasar la noche y nos trajeron botellas de agua y lo que necesitáramos".

José Antonio Martín y Anabel Almansa, de Cañada Rosal (Sevilla), salieron a medianoche del hotel para retirar su coche aparcado junto al pinar del camping y, al ver las llamas, "no volvimos a entrar en el hotel ni a por las maletas". Con un hijo pequeño, no titubearon. Dicen que era en torno a la una de la madrugada y se fueron primero al puerto deportivo. "El humo llegaba a la playa y nos lloraban los ojos". Luego llegaron "por error" a Moguer y acabaron por miedo en Huelva, pasando el resto de la noche en el aparcamiento del hospital Juan Ramón Jiménez. Por la mañana regresaron al hotel. Ya no había peligro, según oyeron en la radio. No pudieron contactar con la recepción pero, pese al "desconcierto por la falta de información", decidieron quedarse y apurar su estancia hasta hoy lunes, según lo previsto.