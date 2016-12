Un informe sostiene que el cuerpo de Marta puede estar en el Guadalquivir

La primera versión de Miguel Carcaño pudo ser la verdadera. Un nuevo informe presentado por Antonio del Castillo, el padre de Marta, al juez que casi ocho años después mantiene abierta la pieza separada para la búsqueda del cuerpo sostiene que el asesino confeso pudo haber arrojado a la joven al río Guadalquivir, coincidiendo en parte con la primera versión de los hechos que ofreció, según avanzaron ayer a este periódico fuentes del caso.

El padre de Marta, Antonio del Castillo confirmó que el informe, que firman el geofísico Luis Avial -que ya buscó a Marta con el georradar en Majaloba- y un criminólogo, aporta un estudio realizado con una especie de sonar o radar submarino con la zona dónde podría iniciarse una nueva búsqueda de los restos de la joven asesinada el 24 de enero de 2009.

Aunque el padre de Marta no quiso concretar el punto exacto del río que aparece en el informe, fuentes del caso confirmaron que estaría en la dársena del Guadalquivir, en las inmediaciones del antiguo club de remo de Lipasam, entre el puente del Cachorro y la pasarela de la Cartuja. "Se han sacado fotos del fondo submarino y se han señalizado con GPS, y se han metido cámaras pero se ve poco", explicó Del Castillo, que precisó que puso en conocimiento del juzgado esta nueva pista para que sea el juez quien resuelva sobre una hipotética nueva búsqueda. "Se lo he llevado al juez porque quiero hacer las cosas bien", aseveró el padre de Marta, que recordó que en la dársena del Guadalquivir nunca se buscó a su hija. En las inspecciones realizadas con carácter previo a ese informe se han detectado diversos objetos en esta zona del río, precisó el padre.

El informe también pone de manifiesto que desde el piso de León XIII, donde Marta fue asesinada, hasta este punto del río sólo hay una distancia a pie de unos 12-13 minutos, lo que podría coincidir con las versiones aportadas a lo largo del juicio por el asesinato de Marta que vieron a Miguel Carcaño cómo sacaba una silla de ruedas y transportaba un bulto rígido. No se habría empleado por tanto ningún vehículo para el traslado de Marta, sino esa silla de ruedas.

Durante los primeros momentos de la investigación, un testigo -un militar- aseguró a la Policía que había visto aquella noche a dos jóvenes arrojando algo al río Guadalquivir, aunque este testimonio no se llevó finalmente a la vista oral porque no coincidían con los horarios de salida del piso de León XIII, que para la Policía era de madrugada.

Según la nueva hipótesis cuya investigación se plantea, la hora en la que se podría haber arrojado el cuerpo coincidiría con la que en su día situó la sentencia dictada en 2012 por la Audiencia de Sevilla, que estableció la salida del cuerpo de León XIII a las 22:15, si bien el Tribunal Supremo tumbó esta franja horaria al considerar como el juez instructor y la Fiscalía que las labores para ocultar el cadáver se situaron en las primeras horas de la madrugada del 25 de enero, entre la 1:30 y las dos de la mañana.

Cuando queda un mes para que se cumpla el octavo aniversario del crimen, el padre de Marta no quiere hacerse nuevas ilusiones con esta nueva pista. "No me ilusiono con nada. Como posibilidad fehaciente cabe y es muy factible", señaló Del Castillo, que explicó que la distancia entre el piso de Miguel Carcaño y la dársena del Guadalquivir es pequeña, se puede recorrer a pie en esos 12 ó 13 minutos y, además, "una silla de ruedas al lado del hospital no llama la atención", en alusión al hospital Virgen Macarena, que se ubica entre ambos puntos.

De momento, el titular del jugado de Instrucción número 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina, no ha rechazado de plano esta nueva hipótesis para tratar de encontrar el cuerpo. Según fuentes del caso, el magistrado ha dictado una providencia en la que solicita a la Policía Nacional que estudie el informe presentado por el geofísico y el criminólogo, y determinen si sería factible que Marta pudiese haber sido arrojada a la dársena del Guadalquivir, lo que podría desembocar en una nueva búsqueda en la zona designada, cerca del antiguo club de piraguismo de Lipasam, donde hay incluso un pequeño pantalán.

Aunque en la dársena del Guadalquivir no se buscó a Marta, sí que en agosto de 2012 se rastreó y localizó flotando el cadáver de un ciudadano polaco que se ahogó mientras se bañaba en el río. En aquella búsqueda intervinieron los submarinistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (Geas) de la Guardia Civil, como muestra la imagen que acompaña esta información.

búsqueda en 2o12.La imagen muestra a los submarinistas de la Guardia Civil en agosto de 2012 en la dársena del Guadalquivir, en la zona donde ahora se apunta que Carcaño pudo deshacerse del cuerpo de Marta. En aquella ocasión se buscaba un polaco de 51 años que se ahogó mientras se bañaba en el río.