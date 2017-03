“En los ingresos siempre me decías: ¡vámonos a casa!”

Nos olvidamos del tiempo. Y decidimos que no hubiese medida posible para un instante. Colocamos todos los relojes en un cajón, le pusimos un candado y no reparamos más en él. Decoramos nuestra casa de alegría. Solo alegría y magia. Lo único que importaba era que estuvieras bien, feliz y confortable. Haciendo todo lo posible para que siguieses siendo la dueña de tu vida. Que pudieses ser la niña que jugaba, cantaba, pintaba, reía y era feliz. Con la confirmación de la imposible curación de tu enfermedad, tuvimos la visita que menos me gustaba. Se sentó a tu lado. Yo sabía que había venido por ti. Pero decidí ignorarla.

Decidí no permitirle que implantase el miedo, que era su mayor virtud. En los diferentes ingresos hospitalarios siempre me decías: “¡Vámonos!, ¡Vámonos a casa con el baby y los perretes!”. Cuando subías al coche camino a casa, era como si nos fuésemos de vacaciones al lugar más bonito del mundo. Aparecía en tu rostro la mayor de las sonrisas, la tranquilidad y la complicidad. Era fácil saber que donde mejor estabas era en tu casa. La indeseada visita que se había sentado a tu lado, comenzó insistentemente a hacerse notar. Con cada sacudida que daba a tu cuerpo era como si se aproximara más a ti. Llegábamos con urgencia al hospital. Allí con medicación y templanza, conseguían que la indeseada se sentase otro rato y no hiciera más de las suyas.

Fueron muchas sacudidas a tu precioso cuerpo. En cada una de ellas dejaba un deterioro irreparable. Lo puso difícil. Muy difícil. Necesitábamos más ayuda para que siguieses siendo feliz. Abrimos la puerta a otras visitas. ¡Estas si deseadas! Eran como un grupo de guerreros dispuestos a no dejar que nada se interpusiera en esa alegría que con tanto mimo habitaba nuestra casa. Los nuevos invitados tenían nombres bonitos. Se llamaban doctores, enfermeros, auxiliares y conductores de ambulancias. Tenían algo en común todos, una entrega especial a la tarea de que en este trance estuvieses bien y contenta. Este apoyo fue decisivo en nuestro plan vital.

Con el deterioro físico comenzó una trinchera de guerra. Una guerra por mantener tu bienestar, tu confort. Básicamente por que fueses lo más feliz posible. Llenamos la casa de todo lo que te gustaba, familia, perros, juegos, música, hamburguesas, pizzas. Salimos a la calle a buscar lo que te apetecía, sol, playa, piscina, helados, paseos, charlas, fiestas de disfraces, reuniones de amigos (…) Pudimos lograr que continuases disfrutando de tus juegos. Los habíamos transformado un poco, pero seguían haciéndote reír. Dimos el papel principal de la escena a tu sonrisa. Pudimos seguir queriéndonos sin temores. Tus perretes se acercaron más a ti, para que disfrutas de sus caricias y lametones.

Tu familia y amigos se quedaron junto a ti para que te sintieras querida, amada, cuidada. (...) El día y la noche se unían sin orden. Cualquier instante era el mejor para que disfrutases de lo que te hacía feliz. El calor de tu familia, el calor de tu hogar te mantuvo tranquila y feliz. Y llegó el momento. La indeseada te miró fijamente y en ese momento, estoy segura que, con tu mayor sonrisa, la miraste y le dijiste: “¡ Hola, soy Lucía Puech!”