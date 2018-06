"Se fue muy injusto con Cardeñosa, un pase suyo de gol nos llevó al Mundial"

Hace cuarenta años, 2 de junio de 1978, se marcaron los primeros goles del Mundial de Argentina. Ese año Tomás Furest (Sevilla, 1951), debía acabar Derecho, pero lo dejó en segundo de carrera y lo hacen jefe de Deportes del vespertino Nueva Andalucía. Está de doble aniversario.

-¿Se mezclaron las dos vocaciones?

Dejé Derecho en segundo; de mi curso era Baltasar Garzón, que se pagó la carrera en una gasolinera"

-Cuando hacía Derecho, empecé a trabajar en el diario Pueblo y en la revista Torneo, que dirigía Federico Villagrán, al que Arias Navarro metió en la cárcel por aquel titular de Siete mil marines en Rota destino Portugal.El gerente de la revista era Juan Guerra.

-¿Se quedará sin apagar las velas de su promoción?

-Les estoy ayudando. De mi curso eran Jesús Cruz Villalón, Manuel Iglesias, Isidoro Beneroso, Juanma López Benjumea. El más mediático después sería Baltasar Garzón. Dicen que se pagó los estudios trabajando en la gasolinera de la calle Torneo.

-¿Le sirvió para el periodismo?

-Hacía información de Universidad, estaba Franco vivo y era una época muy convulsa. También llevaba información laboral, conocí a Acosta, Saborido.

-¿Cómo llega a los deportes?

-El 1 de agosto de 1978 muere Vicente Bru y Antonio Uceda me ofrece la jefatura de Deportes de Nueva Andalucía, que dirigía Javier Smith. Vicente me consiguió una entrada para la final de Copa del 77, que retransmití con Pepe Nieto, de La Voz del Guadalquivir. Han pasado 41 años y no conozco a nadie que me oyera.

-¿Fue un momento histórico?

-Yo iba sentado junto a Gordillo en el autobús que llegó con la Copa a Sevilla, a la Catedral y al Ayuntamiento.

-Gordillo no jugó esa final ni fue al Mundial...

-Camacho se había roto la rodilla poco antes, Kubala hizo un casting y se llevó a De la Cruz. Pero Sevilla tuvo un gran protagonismo en aquel Mundial. En el campo del Sevilla España derrota a Yugoslavia con gol de Pirri de penalti. En el Maracaná de Belgrado el gol decisivo que nos llevó al Mundial lo marcó Rubén Cano a pase de Cardeñosa.

-¿Superó el fallo contra Brasil?

-Es un recuerdo amargo del que no le gusta hablar. Se ha sido muy injusto con Cardeñosa. Santillana cabeceó, el portero brasileño salió mal, el campo era un patatal, el balón se le quedó entre las piernas y apareció Amaral.

-Hasta el columnista Luis Apostua habló de ese fallo en plena Transición en el diario Ya...

-Lo que nos echó del Mundial fue empezar perdiendo con Austria.

-El Betis había bajado a Segunda y sin embargo Kubala se llevó a Biosca y Cardeñosa...

-Tenía un equipazo, pero una plantilla muy corta. Setién le tiene miedo a la próxima temporada. De Rusia a Murcia, como tituló su crónica Pepe Álvarez. Bajó un 7 de mayo. Le ganó a la Real Sociedad, pero el empate de Hércules y Burgos les valía a los dos.

-Del Sevilla no llevó a ninguno.

-Pero se trajo a Bertoni, que marcó en aquella segunda jornada del Mundial. Sus goles dejaron a la Real Sociedad sin la Liga después de estar invicta.

-¿Qué recuerda del Mundial?

-España llevaba doce años sin ir a un Mundial, salíamos de una dictadura y se encontró con otra terrible de Videla. Algunos estadios habían servido de cárceles.

-¿Dónde vio el gol de Iniesta?

-Con mi familia en Florencia, en una pantalla junto al Ponte Vecchio. Todos los italianos iban con Holanda. De pronto empezaron a salir españoles.

-¿Qué recuerda de sus comienzos en el oficio?

-Cuando me nombran jefe de Deportes estaba en la mili. Fui pidiendo prórrogas pensando que muerto Franco la mili la iban a quitar. La hice en San Fernando y me mandan a la Comandancia de Marina. Era el cartero y una vez me olvidé de mandar un sobre con las nóminas de La Carraca.

-¿Iba detrás de la noticia?

-Literalmente. La época en la que hacía los reportajes me movía con una Vespa de segunda mano que me compré con las diez mil pesetas que me dieron por salir de rey mago con Luvre. Vi un anuncio en el que pedían un negro y dos hombres con barba. El negro era un compañero de clase guineano y el otro de las barbas un cuñado mío.

-¿Quién ganará el pulso el 15 de junio, Ramos o Cristiano?

-Si Cristiano Ronaldo sigue pensando en el contrato, lo ganará Sergio Ramos. Me recordó a Lopera cuando dijo que se iba el día que el Betis ascendió en Jaén.

-¿Le han robado al Sevilla el mes de abril, letra de Sabina?

-Se le han juntado dos cosas, la marcha de Monchi y el regreso de Serra Ferrer, que es su bestia negra. Si el Betis llega a quedar décimo, el Sevilla habría hecho un temporadón. El Betis alcanzó la paz social y le ha traspasado la guerra al Sevilla.

-¿Ha ido a Rusia?

-A Moscú con el Sevilla, en plena perestroika. Y a San Petersburgo de crucero con mi familia.

-¿Qué está leyendo?

-Macbeth, del noruego Jo Nesbo.