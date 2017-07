La inspección de veladores en la Alameda se salda con 44 infracciones abiertas

Los agentes de Línea Verde, pertenecientes a la Policía Local, han inspeccionado este fin de semana 61 actividades hosteleras en la zona de la Alameda de Hércules, desde el inicio de la calle Calatrava hasta el final de la propia Alameda, con el resultado de 44 actas abiertas por infracciones.

El control de veladores por parte del Ayuntamiento ha llegado a la Alameda casi un año después de la denuncia que publicó este periódico el 4 de septiembre de 2016, denuncia de la que se hizo eco la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que ha abierto dos quejas de oficio sobre el problema de los ruidos y veladores en la Alameda.

La Línea Verde ha actuado atendiendo a la demanda vecinal sobre todo para el control de los veladores y los horarios de cierre de los establecimientos, señala el gobierno local. De las 61 inspecciones, 35 se realizaron en la noche del viernes al sábado y el resto, del sábado al domingo.

De las 61 inspecciones realizadas, que abarcaron a casi todos los establecimientos hosteleros de la zona, se han instruido 44 actas por dichas infracciones y, además, se ha requerido a sus titulares la obligación de cumplir con la normativa vigente sobre las actividades recreativas y los espectáculos públicos. Si los establecimientos con expedientes sancionadores abiertos no cumplen con la normativa en las próximas semanas, el Ayuntamiento ordenará la retirada mesas y sillas, aclara el gobierno local. Los otros 17 establecimientos o estaban cerrados ya o cumplían completamente sus obligaciones.

Dos de los locales inspeccionados tienen tres actas abiertas cada uno por diversas infracciones. Llama la atención cómo algunas actividades todavía presentaban la licencia de veladores del año anterior o duplicaban el número de veladores autorizados. Uno de los establecimientos acumulaba tres denuncias por excederse en horarios, no acreditar tener en vigor el seguro de responsabilidad civil y tener elementos musicales sin autorización, y otro local otras tres por no presentar licencia de apertura o Declaración Responsable, no presentar licencia de ocupación de la vía pública y carecer de seguro de responsabilidad civil.

Dependiendo de la actividad hostelera ejercida, el horario de cierre para los fines de semana en esta zona oscila entre la 01:00 y las 03:00.

Los agentes de la Línea Verde, encargados de asuntos de medio ambiente y del control del cumplimiento de las ordenanzas por parte de los establecimientos, centraron su inspección en el control de licencias de apertura/Declaración Responsable, autorización de veladores, horario de cierre, seguro de responsabilidad civil y música no autorizada.