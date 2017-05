Un interno del Psiquiátrico-Penitenciario corta a un funcionario en la cara

Un interno del Hospital Psiquiátrico-Penitenciario de Sevilla ha agredido y provocado cortes en la cara con unos cubiertos a un funcionario, según han informado fuentes de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip).

Las mismas fuentes han precisado que los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado sábado, cuando, al procederse a la apertura de celdas, un interno "con numerosos incidentes y alteraciones regimentales" en su expediente "atacó" al funcionario provocándole cortes en la cara con unos cubiertos que el mismo interno "había manipulado para darle un filo cortante". Tras esta "nueva" agresión, el funcionario requirió de atención de urgencias en un centro hospitalario.

Acaip lamenta que este incidente "viene a sumarse a una importante escalada en la conflictividad laboral que la plantilla de trabajadores viene sufriendo" en el Psiquiátrico-Penitenciario, y que "tiene relación directa con la falta de medios de protección adecuados, déficit de médicos y personal técnico especializados en enfermedades psiquiátricas, así como con los recortes presupuestarios en tratamientos específicos para las patologías propias de la población reclusa de un centro psiquiátrico".

Asimismo, el sindicato ha criticado la "falta de sensibilidad" manifestada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a la hora de valorar como "hechos aislados" los "continuos incidentes regimentales que se vienen sucediendo en la actualidad".

En este sentido, resalta que, "pese a las directrices que siguen las direcciones de los distintos centros penitenciarios para minimizar el número de altercados regimentales que se vienen produciendo mediante la argumentación oficializada de que en la actualidad se cumplen las ratios internos/funcionarios, entendemos que no deja de ser una burda manipulación de cifras".

Y ello, según Acaip, "debido a que, por una parte, en dicha ratio se incluye un contingente amplio de trabajadores de oficinas, y de otra áreas, que no tienen contacto directo con los internos, y, por otra parte, las propias direcciones de los centros se ven obligadas, año a año, a reducir el número de efectivos que pueden disfrutar de permisos y vacaciones, alegando que no se pueden cumplir los servicios mínimos con los funcionarios de que se disponen, e incluso obligando en frecuentes ocasiones a acumular turnos consecutivos de 24 horas sin previo aviso".

"La única política penitenciaria"

Todo ello "contradiciendo sistemáticamente la normativa reguladora de salud laboral y las previsiones legales sobre la conciliación familiar en la Administración Pública", asevera Acaip, que, en cuanto a la calificación de las agresiones al personal penitenciario como "hechos aislados propios de la profesión", denuncia "la falta de sensibilidad y manipulación por parte de los responsables de Instituciones Penitenciarias".

Desde Acaip consideran que "la única política penitenciaria contra la violencia en las prisiones que se lleva a cabo por la Administración penitenciaria consiste en ocultarla a la opinión pública y, si bien es cierto que se ha producido un descenso en el total de la población general de internos, no debe olvidarse que se partía previamente de una sobreocupación del 200 por ciento en muchas prisiones, y que, en definitiva, dicha circunstancia estadística no revierte la prevalencia de las agresiones por número de funcionarios", ya que "desgraciadamente la violencia no entiende de cifras".

"Sólo con medidas eficaces se propiciará potenciar las condiciones necesarias para reducir y erradicar el actual clima de violencia que facilite el cumplimiento de los fines constitucionales que orientan las penas de prisión hacia la reeducación y reinserción social de los internos condenados", concluye.