La intervención rechaza contratar personal para los servicios municipales

La intervención ha rechazado la contratación de personal para los servicios municipales tras la solicitud realizada por el servicio de recursos humanos con la intención de reforzar el Zoosanitario. El informe argumenta en las conclusiones que "esta intervención entiende que no se puede utilizar esta figura en casos de déficit estructural, (que no ocasional) de recursos humanos, ya que en la práctica se está eludiendo la prohibición general de contratación de personal prevista en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado". La consecuencia directa es la censura no sólo a esta contratación, sino que se puede extrapolar a la petición de cualquier servicio municipal.

Esta resolución de la intervención viene precedida de una propuesta de ese centro para la contratación temporal de dos oficiales, un conductor, un oficial, un almacenero, dos oficiales, un desinfector, cuatro ayudantes de desinfector, un capataz obrero y dos ayudantes laceros por un periodo de tres meses. La modalidad propuesta fue el nombramiento interino por acumulación de tareas y su justificación, según el informe del jefe del servicio de laboratorio municipal, son las necesidades de recursos a consecuencia de puestos vacantes por enfermedades de larga duración y tasa de reposición.

A la vez, un informe del jefe del servicio de recursos humanos fechado el 17 de mayo consideró ajustada al ordenamiento jurídico las contrataciones propuestas al adecuarse a la Ley del Estatuto de los Trabajadores. No obstante, y habida cuenta de la formalización de un contrato anterior por la misma causa con una duración de tres meses, la propuesta limitó la duración de la nueva relación a fin de no sobrepasar el período establecido en la ley. El coste del refuerzo de la plantilla ascendía a 121.449 euros, de los que 92.725 eran para retribuciones y 28.724 para la Seguridad Social. Se imputaba a una partida prevista en el vigente presupuesto para contratos causales.

La intervención sostiene que en los últimos años las sucesivas leyes de presupuestos han impuesto la imposibilidad de incorporar nuevo personal en el ámbito del sector público. Además, el órgano fiscalizador sustenta que en el expediente se propone una contratación causal, por lo que el elemento central para su celebración es determinar si se dan o no las circunstancias para llevarlo a cabo. "Numerosa jurisprudencia avala que no es suficiente una alusión genérica a las necesidades de recursos, sino que, como señala en su sentencia de 26 de marzo de 2013 es necesaria la justificación real de la causa del contrato con una concreción de los puestos y una descripción de los hechos que dan lugar a la utilización de esta modalidad contractual".

Esta misma semana, el gobierno municipal quiso recordar "el esfuerzo acometido" el verano pasado para contratar a diez personas durante tres meses para el Zoosanitario. "Buscamos entonces la fórmula posible dentro de las limitaciones impuestas por la tasa de reposición cero y la Ley Montoro, y estamos trabajando este año para ver si es posible un refuerzo similar bajo esta misma fórmula u otra que garantice la prestación del servicio", desveló Juan Manuel Flores ante las acusaciones de los populares de querer externalizar los servicios de desratización, desinfección y desinsectación.