El juez investiga si la menor rumana se marchó voluntariamente o fue vendida

El juez que investiga la marcha a Rumanía de una menor de 14 años con un hombre de 26 no tiene constancia de que los padres de la niña, rumanos residentes en Pedrera, hayan recibido alguna cantidad de dinero por parte del hombre detenido. El titular del juzgado 2 de Estepa sigue investigando si la marcha de la menor con el hombre fue voluntaria o no, porque afirma que con los datos obtenidos en la instrucción hasta el día de hoy no hay constancia de que fuera vendida.

El hombre de 26 años, cuya identidad corresponde a las iniciales V.M., está en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el pasado 1 de junio. El juez acordó su ingreso en prisión ante los indicios de presuntos delitos de inducción a un menor al abandono del hogar o detención ilegal de un menor, y de un delito contra la libertad sexual.

Tras la detención de este hombre en Rumanía, que se produjo tras una orden europea de detención, el juez de Estepa escuchó su declaración y acordó la prisión.