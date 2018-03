La juez no investigará los movimientos de las cuentas de tres ex presidentes del Sevilla

La juez no investigará los movimientos de las cuentas de crédito de los ex presidentes del Sevilla Fútbol Club Rafael Carrión, Roberto Alés y José María del Nido, en el marco de la investigación abierta contra el actual mandatario, José Castro, que fue denunciado por la Fiscalía por haber dispuesto "en su propio beneficio" de 118.629,12 euros.

La titular del juzgado de Instrucción número 11 de Sevilla, Cristina Loma, ha rechazado la petición de los abogados Agustín Martínez y Carlos Sierra, que ejercen la acusación particular y que habían solicitado la investigación de los movimientos de las cuentas de crédito de la que también dispusieron los tres ex presidentes, según aseguró José Castro en su declaración como investigado el pasado 26 de febrero.

En la providencia, la magistrada considera que la práctica de esta investigación "se considera innecesaria en relación al objeto de investigación y se refiere a terceros que no son objeto de investigación en la presente causa", todo ello sin perjuicio de que puedan acordarse en un momento posterior.

La acusación particular recurrirá la denegación de las diligencias de pruebas solicitadas que han sido denegadas por la magistrada, pero no la que se refiere a las cuentas de los ex presidentes, por cuanto valorarán si presentan una "nueva denuncia cuando tengan conocimiento" de esa supuesta actividad irregular relacionadas con las cuentas de los tres ex presidentes, dado que hasta el momento sólo disponen de las manifestaciones que ha realizado en ese sentido José Castro. Así, los letrados Agustín Martínez y Carlos Sierra entienden que esos hechos podrían ser "objeto de otro procedimiento", puesto que se trata de "distintas personas y de distintos momentos", por lo que no existe en principio conexidad entre unos hechos y otros.

Además, la Fiscalía de Sevilla ya mantiene abiertas otras diligencias de investigación en relación con el uso que el ex presidente José María del Nido ha podido hacer de la cuenta de crédito personal que tenía en la entidad sevillista.

La instructora ha rechazado la mayoría de las pruebas solicitadas por la acusación particular, entre ellas que se requiriera al Sevilla para que aportara el certificado de retenciones desde 2013 a 2017, así como el modelo 200 en el mismo periodo, para tratar de acreditar cómo se informaba a la Agencia Tributaria de la cuenta de José Castro. Dice la juez en la providencia que no existen indicios de que la práctica de esta diligencia "guarde relación con los hechos objeto de investigación en la presente causa, todo ello sin perjuicio de que si del resultado de las diligencias que vienen acordadas, proceda su práctica en otro momento procesal posterior".

La magistrada ha rechazado asimismo la declaración de tres testigos: el presidente del órgano de Cumplimiento y miembro del Consejo de Administración del Sevilla, Pedro Ellauri, y el secretario del mismo órgano, Enrique de la Cerda, así como Miguel Ángel del Nido, hijo del ex presidente José María del Nido, en su condición de ex responsable del Control de Gestión y supervisor del libro de accionistas, dado que ha sido despedido recientemente. La instructora considera innecesarias la prácticas de estas testificales, "teniendo en cuenta la declaración del investigado en la que se reconoce la disposición de capital de la entidad Sevilla F.C.", afirma en relación con la comparecencia de José Castro, quien reconoció que esta cuenta la tenía para su "uso personal" y no para representación de la entidad, y que en la misma "no había ni límite de disposición ni plazo de devolución".

La juez sí que ha accedido a reclamar al Sevilla el acta del Consejo de Administración celebrado el 21 de julio de 2017, donde se trataron las "posibles irregularidades cometidas por el investigado y donde constan sus explicaciones ante el resto de los miembros del Consejo de Administración".

También ha acordado la magistrada solicitar al club los expedientes relacionados con dos paquetes de acciones que adquirió José Castro, una petición que se produce después de que un empleado del Sevilla acusara recientemente al ex presidente en la declaración que prestó como testigo en el juzgado de haber falsificado presuntamente la firma de un fallecido para endosarse el paquete de acciones de este socio que había muerto y cuyas acciones fueron vendidas por sus herederos a una tercera persona que a su vez se lo transmitió a Castro.

La acusación particular presentará un recurso de reforma para que la juez acepte practicar las pruebas denegadas, salvo la de los movimientos de las cuentas de los ex presidentes.