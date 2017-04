La isla de la Cultura

Aquellos que abominamos la Sevilla tradicional e inmovilista (valga la redundancia) hemos concebido la esperanza, ni Macarena ni de Triana, de que la isla de la Cartuja pudiera llegar a convertirse con el tiempo en una alternativa a la inexorable decadencia de la ciudad histórica. Exiliados sentimentalmente de una urbe que ha asumido como única seña de identidad la repetición interminable de un tópico estéril, cerrado y narcisista, soñamos con la posibilidad imposible de una ciudad paralela en la que el término cultura sea sinónimo de modernidad, o lo que es lo mismo: de inventiva, de creatividad, de búsqueda, es decir, de todo eso que fue Sevilla en sus épocas más gloriosas e ilustradas, esas precisamente que son ignoradas por sistema por la folclórica y estereotipada Sevilla oficial. Hasta la Torre Pelli, con toda su inanidad arquitectónica, nos resulta un símbolo simpático que se alza como un principio de negación insolente frente a los ojos desencajados de la ciudad tradicional.

Es bastante significativo que la Cartuja sea una isla, como aquellas en las que en la Edad Media se confinaba a los leprosos para que no contagiaran al resto del mundo. La Cartuja es la isla a la que Sevilla expulsa la cultura en cuanto olfatea en ésta un aroma, por leve que sea, a modernidad. Allí fue a parar en Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, allí construyeron el Teatro Central, que acoge las representaciones de música y teatro más vanguardistas, y ahí ha terminado el Caixaforum, después de un periplo patético en el que se han puesto de manifiesto de forma particularmente acusada todas las contradicciones y los inmovilismos seculares de la ciudad. Lo que se ha presentado como un triunfo, por tanto, la inauguración reciente del Caixafórum, no es sino otro fracaso colectivo más. El propio edificio, que se arrodilla a los pies de la Torre Pelli como si le estuviera pidiendo permiso para servirla, no es sino lo que parece: el producto de una improvisación más o menos afortunada que nace de un proyecto originario destinado, aquel sí, a insuflarle savia nueva a los arterioescleróticos circuitos culturales de la urbe.

Para calibrar un poco el proceso imparable de decadencia que está sufriendo Sevilla, y que no solo afecta a la cultura, sino también a la economía, las empresas, la universidad, la demografía etc, tan solo hay que compararlo con el auge que de forma curiosamente proporcional ha ido experimentando Málaga en estos últimos años. Málaga no ha renunciado a ninguno de esos flatus vocis posmodernos que conocemos como "señas de identidad", pero ha apostado de una forma inteligente y decidida por la modernidad y la cultura como formas de reactivación y desarrollo de la vida urbana. En este último campo, el de la cultura, es ya una referencia, con instituciones e iniciativas que se han integrado perfectamente en las dinámicas cívicas. Pero además ha desarrollado otra serie de transformaciones que hacen que no resulte sorprendente encontrarla en los ranking internacionales de ciudades con mayor calidad de vida.

Aquí en Sevilla, mientras tanto, nuestros incansables tradicionalistas de guardia no dejan de poner el grito en el cielo por el hecho de que la ciudad se vaya convirtiendo inexorablemente en un parque temático. Pero, ¿qué es lo que esperan? Un parque temático no sino un recinto en el que se ofrecen una serie de simulacros arrancados del curso del tiempo. Si Sevilla expulsa la cultura viva al territorio de la antigua Expo, no debe escandalizarse de que, en contrapartida, el espíritu del parque temático que fue la extinta pretenda instalarse en el centro de la ciudad antigua. Una ciudad que decide vivir una constante recreación del pasado, es una ciudad que, lo quiera o no, ha asumido ya como destino presente convertirse en parque temático. Su pasado no existe, porque es falso. Su presente es un limbo por el que el tiempo pasa de largo. Por su futuro, mejor ni preguntamos.