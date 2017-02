El juicio por la violación mortal del parque será el 8 de mayo

El juicio por la violación mortal en el parque de María Luisa, en febrero del 2016, cuando una joven de 31 años fue violada y asesinada mientras se hallaba bajo los efectos de barbitúricos, se celebrará el 8 de mayo en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla. Fuentes judiciales han explicado que la sección séptima de la Audiencia de Sevilla ha notificado este viernes la conclusión de la denominada fase intermedia del caso y ha enviado el sumario a reparto, tras lo cual se decidirá qué sección penal enjuicia al único acusado, Francisco Morillo Suárez, de 46 años. La decisión de la Audiencia de dar por concluido el caso se ha producido tras la petición de la Fiscalía de Sevilla y de la acusación particular, que ejerce Alberto Lag, y después de que el tribunal rechazara nuevas pruebas pedidas por la defensa, que también pedía la puesta en libertad del acusado bajo una fianza de mil euros. En este caso, la Fiscalía de Sevilla pide por primera vez la pena de prisión permanente revisable por el delito de asesinato y 15 años de cárcel por un delito de agresión sexual, así como una indemnización de 100.000 euros para los padres y 25.000 para la hermana, a lo que se adhirió el defensor de la víctima. La acusación particular, por su parte, también se ha opuesto a la petición de libertad del acusado, al que califica como "depredador sexual". Ambas partes sostienen que el acusado, la noche del 23 de febrero de 2016, se aprovechó de la víctima porque estaba aletargada tras la ingestión de barbitúricos "con la supuesta intención de suicidarse", lo que no era la primera vez que hacía porque en otras ocasiones hizo lo mismo como "llamada de atención" hacia su entorno más cercano. Esa misma noche llegó al parque el acusado, lo que hacía desde hace dos años y al menos en dos ocasiones al mes, para satisfacer sus deseos sexuales, según las acusaciones. Antes de las 04:30 del 24 de febrero, el acusado aprovechó que la mujer estaba "sumida en el sopor" y abusó sexualmente de ella. "Una vez satisfecho su ánimo lúbrico" la dejó acostada boca abajo en uno de los bancos de la glorieta Juanita Reina del parque, explican las acusaciones. Después se montó en su bicicleta y abandonó el lugar, donde la mujer murió desangrada horas después, concluye el relato de los hechos la Fiscalía y el abogado de la acusación particular. El acusado pudo ser encontrado gracias a que una limpiadora guardó minuciosamente varios pañuelos con sangre que recogió en el parque, en los que se encontraron sus restos de ADN, que coincidieron con las muestras que la Policía le tomó cuando su mujer le denunció por maltrato.