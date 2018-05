El juzgado abre diligencias sobre la desaparición de un menor en Lepe

A primera hora de la mañana del lunes, un post publicado en una conocida red social hizo saltar todas las alarmas. Junto a la fotografía de un niño podía leerse: "Se busca pequeño llamado Deivid secuestrado por su madre. Lepe. Si alguien lo ve que contacte con su padre", a lo que se adjuntaba un número de teléfono móvil. La noticia corrió como un reguero de pólvora no solo en esta localidad costera onubense, sino en toda la provincia.

No obstante, el calvario del padre del menor de seis años presuntamente secuestrado había empezado más de 24 horas antes, cuando a las ocho de la tarde del domingo la madre, una vecina de Lepe de 48 años y de nacionalidad polaca, expareja del padre, no hizo entrega del niño en el punto de encuentro estipulado después de pasar con él uno de los fines de semana establecidos por orden del juez desde que en 2015 él se hiciera con la custodia del pequeño.

La madre se mantiene ilocalizada al tener el teléfono apagado desde hace díasConfianza en que el juez decrete de inmediato una orden de búsqueda internacional

A las pocas horas el padre, Davy Thompson (48 años), vecino de la playa lepera de La Antilla y de nacionalidad británica, acudió a la Guardia Civil. Mientras que su madre y abuela paterna del menor, Rosario Sánchez (76 años), vecina también de Lepe aunque natural de la localidad andevaleña de Puebla de Guzmán, acudió a la Policía Local. Fue la primera denuncia interpuesta por lo que, desde un principio, ambos tuvieron claro que se trataba del rapto del menor por su madre.

El lunes ampliaron la denuncia y ayer martes acudieron a primera hora de la mañana a los juzgados de Ayamonte en compañía de su abogado, donde de nuevo dieron cuenta de los hechos ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4, que incoó diligencias previas sobre la desaparición del menor. Una decisión que según relató a Huelva Información el abogado del padre, Juan Carlos Gómez, "revela que ella puede haber sustraído al niño, aunque no tenemos más datos de lo que puede haber ocurrido porque aún no se ha podido acceder a su vivienda y su teléfono está apagado. No se la puede localizar".

Los hechos llevan a la familia a pensar que la madre del menor podría haberlo sacado el mismo viernes de España, probablemente para llevárselo a su país, Polonia, o incluso a Londres, donde según la abuela del pequeño vivía una amiga de la madre que últimamente había venido a visitarla a España.

En este sentido el letrado de la familia se mostró confiado en que el juez decrete en las próximas horas una orden de búsqueda internacional, lo cual, según precisó, dependerá de los resultados de la investigación que lleva en estos momentos a cabo la Policía Judicial de la Guardia Civil. "Nosotros hemos actuado con celeridad porque en estos casos el tiempo apremia y queremos que todo esto se agilice con el único objetivo de hallar cuanto antes al menor", incidió Juan Carlos Gómez, pero "la orden de búsqueda internacional tiene que estar avalada por los datos e indicios que puedan recabarse en la investigación de la Guardia Civil", explicó.

El Instituto Armado se mostró en la mañana de ayer cauto y según señaló el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, Ezequiel Romero, "en principio" no tiene por qué considerarse el caso como un secuestro.

En declaraciones a los periodistas tras ser cuestionado por estos hechos en un acto en Huelva, Romero apuntó que "es un problema que, inicialmente, se ve familiar, hablamos de un padre que denuncia que la madre del niño no lo ha devuelto cuando correspondía". A partir de ahí, explicó, esta mujer "no contesta al móvil, lo ha apagado, por lo que estamos investigando a ver cuál es el motivo y dónde pueden estar".

Romero subrayó que "en principio no tenemos por qué considerarlo secuestro", al tiempo que añadió, en relación a la sospecha del padre de que la madre y el niño puedan estar en Polonia, que "no descartamos ninguna posibilidad y estamos trabajando en ello".

No obstante, tanto fuentes de la investigación como el propio padre del niño, indicaron ayer a esta redacción que la madre ya fue denunciada por el mismo motivo en 2017, tras llevárselo a su país durante 15 días de vacaciones sin saberlo su padre y sin comunicarlo al juzgado "como hubiese sido preceptivo", según indicó el abogado Davy.