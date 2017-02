La línea 3 ya cuenta con autorización ambiental

La decisión del alcalde socialista Juan Espadas de ampliar el Metro por el tramo de la línea 3 que va de Pino Montano al Prado, donde conecta con la línea 1, no es casual ni novedosa. Ya en diciembre de 2011, cuando la Junta acabó los tres proyectos constructivos de la 2, 3 y 4, anunció que declaraba la línea 3 como prioritaria por ser la de mayor demanda de viajeros, y dentro de ésta el tramo de Pino Montano al Prado.

La elección de Espadas también tiene mucho que ver con aprovechar toda la tramitación ambiental y arqueológica que completó en su día la Junta de Andalucía para sacar a concurso el primer tramo de esta línea en el verano de 2012, un hecho que se abortó finalmente por la negativa del Gobierno central a financiar la obra con los recortes presupuestarios que había.

Si Espadas logra la financiación europea de 350 millones, la obra se podría licitar sin esperasEl Hospital universitario Virgen Macarena es uno de los puntos que más viajeros aportará

De hecho, la línea 3 es la única de las tres que quedan por hacer que ya ha pasado el trámite ambiental ante la Junta, ya que cuenta con una Autorización Ambiental Unificada (AAU) otorgada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a finales de 2011, según confirmó ayer a este periódico la Agencia andaluza de Obra Pública.

Otro avance de esta línea es el arqueológico. En 2010 el tramo de la ronda histórica se sometió a catas arqueológicas y los expertos concluyeron que no había restos arqueológicos de importancia. Descartaron la presencia de villas romanas en la ronda histórica a la altura de Muñoz León como conclusión tras los trabajos arqueológicos dirigidos por el arqueólogo de la Universidad de Sevilla Fernando Amores e incluidos en el proyecto constructivo. De aquel análisis se estimó que si aparecían restos serían "excavables y removibles" con la autorización de la delegación provincial de Cultura. No obstante, las constructoras que resulten adjudicatarias de la obra tendrán que corroborarlo en las catas arqueológicas previas.

Así pues, si se recibe la financiación de Europa y de las tres administraciones para llevar a cabo este tramo que cuesta 700 millones de euros, no habría que esperar más trámites y se podría sacar a concurso la obra de inmediato.

La rentabilidad económica del tramo es el factor que más ha pesado en la elección de Espadas, ya que para conseguir la ansiada financiación europea (de 350 millones) debe justificar la rentabilidad social y económica del tramo de Metro. Eso implica que tenga "una tasa de retorno de la inversión del 6%" ya que "sólo así consigue financiación europea", aclaró el primer edil. El centenar de empresas, consultorías y bancos que se interesaron por construir la línea 3 en 2012 coincidieron en que era rentable porque se podía recuperar la inversión.

La línea atendería uno de los territorios más poblados de la ciudad: los distritos Norte y Macarena, desde Pino Montano al Polígono Norte y los barrios de la Macarena a ambos lados de las avenidas San Juan de Ribera y Doctor Fedriani hasta el Prado, donde enlaza con la línea 1. El complejo hospitalario universitario Virgen Macarena es uno de los puntos que más viajeros aportará. La demanda para este tramo se estima el primer año de funcionamiento en 13,3 millones de viajeros, una cifra muy potente comparada con los viajeros anuales de la línea 1 (15 millones), aun cuando la longitud de Pino Montano al Prado (8 kilómetros) es muy inferior a los 21 kilómetros de la línea 1.

Según la Agencia de Obra Pública de la Junta, la suma de la línea 1 y de este tramo preferente de la línea 3 permitirá atender con el Metro al 40% de los habitantes de la capital y se transportarían 29 millones de pasajeros al año, es decir, que prácticamente se duplican los pasajeros actuales de la línea1.

Sin aludir a los avances de la línea 3 en 2012, Espadas dijo esta semana a la prensa que eligó este tramo para presentarlo al ministro de Fomento y lograr así la financiación de la otra mitad de la inversión (350 millones) entre Estado, Junta y Ayuntamiento. "Es el único tramo que permitiría una conexión en red con la línea 1 existente. Por demanda potencial de viajeros, por rentabilidad social y económica, por conexión inmediata con una línea existente", dijo Espadas, algo que no cumple el tramo de la línea 2 de Sevilla Este. "Teníamos que garantizar que la solución técnica fuese la más solvente y que no hubiera dudas respecto a su rentabilidad. Qué tramo tenía el mayor umbral de rentabilidad para justificar la financiación europea y las inversiones de las administraciones. No se puede ir a una línea que fuera deficitaria porque las administraciones tienen que recuperar la inversión. Lo analizamos con la Consejería de Fomento de la Junta y saben que siempre hemos mantenido que todos los estudios priorizaban la línea 3", declaró el alcalde.

En la infografía adjunta se reproduce el trazado (subterráneo en su mayor parte, salvo una vez superada la parada Hospital Virgen Macarena y en adelante hasta llegar a San Lázaro y Polígono Norte) y las paradas de este tramo conforme a la alternativa 6 del proyecto constructivo, que fue la seleccionada en su día por la Junta y por el Ayuntamiento socialista de Monteseirín.

El proyecto constructivo de la línea 3 prevé usar la técnica de muros-pantalla (como el primer metro de los años 70-80) para los túneles a una profundidad media de 10 metros que en casos puntuales llega a 20 metros. El aparcamiento del Hospital Macarena es el punto más complicado que hay que salvar, ya que requiere ocupar la tercera planta del parking para construir desde aquí un túnel en mina de 140 metros de longitud. Por eso esta es la parada más cara del primer tramo (62,80 millones de euros), frente a la más barata: la última de Pino Montano (6,92 millones).El plazo de obra estimado era de tres años y medio.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Alberto Díaz, llevará una moción al próximo Pleno en la que insta a la Junta a promover la construcción "simultánea" de las líneas 2 y 4 del Metro para dar servicio a la Torre Sevilla y a la Cartuja, con independencia de los trámites que se sigan para la construcción de la línea 3.

Parada Capuchinos. En el proyecto constructivo figura a la altura de la avenida Cruz Roja.

Parada María Auxiladora. Está proyectada a la altura del centro de salud.

Parada Jardines de Murillo. El proyecto constructivo la sitúa frente a la Diputación.