La liquidadora del 'alayismo'

Una veterana juez de Familia que se embarcó en la ingente labor de gestionar la complicada herencia que la polémica Mercedes Alaya le legó muy a su pesar, porque Alaya hizo todo lo posible para seguir con las macrocausas hasta que Lorenzo del Río y Carlos Lesmes la dejaron fuera, tras haber optado a una plaza en la Audiencia de Sevilla. Bolaños tuvo que encajar, recién aterrizada en el juzgado, las duras críticas de la juez incansable, que no dudó en atacar la supuesta "estrecha amistad" de Bolaños con el consejero de Justicia y sus supuestos "escasos conocimientos" en materia penal, tras haber pasado los últimos once años en un juzgado de Familia. Tras unos primeros meses de incertidumbre, el TSJA y el CGPJ confirmaron que no había vuelta atrás, que Alaya se quedaría en la Audiencia y Bolaños con las macrocausas. En junio, Bolaños cumplió su primer aniversario al frente del juzgado de Instrucción número 6. Las diferencias entre una y otra instructora no se han hecho esperar, pero este año los cambios emprendidos por Bolaños en la instrucción de las distintas macrocausas han comenzado a hacerse visibles. Por primera vez se han acabado varias piezas separadas de la causa de los ERE -una división a la que Alaya siempre se opuso y que fue una de las primeras decisiones de Bolaños-, incluida la del denominado procedimiento específico de los ERE, la pieza política en la que están procesados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a otros 24 ex altos cargos. Bolaños ha archivado la investigación del fraude de la formación que afectaba a altos cargos de Servicio Andaluz de Empleo, pero ha demostrado que, en contra de lo que sostenía Alaya, no sólo ha venido a archivar las causas. Bolaños tiene trabajo para rato, sólo queda que no se canse tras los continuos e injustificados ataques que está recibiendo.