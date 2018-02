¿Ha llegado el frío para quedarse?

Las previsiones meteorológicas nos dicen que sí, que el frío ha venido para quedarse. Según las webs meteorológicas, el temporal de frío que se inició el pasado fin de semana, se va a mantener, al menos, lo que resta de esta semana y principios de la siguiente. Pese a que por lo general la ciudad disfrutará de cielos despejados, serán los termómetros los protagonistas de los próximos días.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene las temperaturas máximas en una media de 15 grados hasta el martes de la próxima semana. Durante este miércoles, el termómetro no pasará de los 13 grados. No obstante, el día que se prevé más frío será este viernes, cuando se pronostica una mínima de 1 grado. Este día comenzarán a llegar algunas nubes, que podrían mantenerse las siguientes jornadas. Para el fin de semana se aprecia una cierta subida de temperaturas, pudiéndose alcanzar una máxima de 17 grados el domingo, aunque las sensación de frío no variará en exceso porque se mantienen las mínimas.

Las probabilidades de lluvias no aparecen hasta el lunes y martes de la próxima semana, cuando la Aemet apunta a una probabilidad del 70 y 30%, respectivamente.

En la misma línea informa la web meteorológica eltiempo.es. Según el portal que gestiona el meteorólogo José Antonio Maldonado, las temperaturas mínimas se mantendrán en los 2 grados hasta el próximo martes, cuando se eleva la previsión hasta los 6 grados.