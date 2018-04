"Es de locos imaginar una tarde de farolillos sin toros en Sevilla"

La empresa Pagés, que regenta la plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, considera un "desastre" que la Feria de 2019 pueda celebrarse íntegramente en mayo, dos semanas después de la Semana Santa. Ramón Valencia, responsable de la sociedad, defiende que debe hacerlo en abril para que no coincida con la de Jerez ni con el inicio del abono madrileño de San Isidoro, por lo que en tal caso habría menos de una semana entre el Domingo de Resurrección y la noche del alumbrado. En caso de que el Ayuntamiento apueste por mantener dos semanas entre las principales fiestas de la ciudad, Valencia considera que Sevilla perdería el público de Jerez y mucho del que viene de la capital de España, en ambos casos tanto en lo que respecta al real de los Remedios como al coso del Baratillo. No quiere ni oír hablar de la posibilidad de suprimir algunos de los últimos festejos del ciclo sevillano para evitar la competencia directa con Madrid y Jerez. Es decir, que dejara de haber toros algunas tardes de farolillos en Sevilla en caso de que se produjera la triple coincidencia: "Eso es de locos, eso nunca, eso es como celebrar una Feria sin la portada". El solo hecho de imaginar que la Feria de Sevilla coincida con la de Jerez y con San Isidro le merece una conclusión rotunda: "Sería un desastre para la ciudad, yo no encontraría palabras en el Diccionario de la Academia para calificar eso".

El empresario asegura que la mejor solución es que la Feria de Sevilla no coincida nunca con la de Jerez, de donde acuden cientos de aficionados. "No concibo estar en la Feria de Sevilla a mediodía y por la tarde en los toros en Jerez. Hay que aplicar la lógica. A la Feria de Jerez van muchos sevillanos y a la de Sevilla vienen muchos jerezanos. Es que a las ciudades no les interesa. No deben coincidir nunca, nunca". Pagés no ve inconveniente alguno en que el ciclo continuado de festejos comience el Miércoles de Pascua, inmediatamente posterior al Domingo de Resurrección. Así, además, se garantizaría que el abono de toros de Sevilla no coincida con el inicio del de San Isidro, que este año 2018, por ejemplo, comienza el 8 de mayo.

Valencia, además, opina como ciudadano de a pie que la Feria de Sevilla debería volver al formato antiguo, con el arranque oficial en la noche del lunes. "Esa noche era muy característica de Sevilla. Si ya se empieza a ver despoblada la Feria el jueves, con la consolidación del formato largo iremos viendo cómo cada año se despuebla más. Sevilla no aguanta una Feria de ocho días. Vamos a ser lógicos, vamos a buscar soluciones dentro de la normalidad".