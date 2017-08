La madre de la joven fallecida en Valme pide buscar "al responsable"

María del Carmen Núñez, la madre de Rocío Cortés, la joven de 25 años fallecida el domingo en el hospital Virgen de Valme de Sevilla capital, en un accidente ocurrido en un ascensor del centro hospitalario, ha pedido que se encuentre al "responsable" de la muerte de su hija y que los hospitales cuenten con ascensores "adecuados".

En declaraciones a los medios en el cementerio de Dos Hermanas (Sevilla), la madre de esta joven, muy emocionada, ha lamentado haber perdido a su hija en un accidente como éste, fruto de que "los ascensores no han tenido el mantenimiento adecuado".

"Me cuentan además que es un problema de hace mucho tiempo", ha señalado María del Carmen Núñez, quien ha indicado que debe haber "algún responsable". "Que salga, y que esto no vuelva a pasar, porque llevarse la vida de una niña de 25 años que deja a tres hijas y una muy pequeñita, de tres días", ha lamentado.

El padre de la joven, Juan Manuel Cortés, que ha atendido a los medios junto a la madre, ha defendido que estas cosas "no pueden ocurrir en los tiempos en los que estamos", ni que un hospital como el de Valme "tenga ascensores con 30 años, cuando se pegan 24 horas funcionando".

"El mantenimiento de los ascensores es una de las claves de lo ocurrido, pero otra es que tendría que haber ido un celador por delante y otro por detrás de la camilla en la que vaya un enfermo. La normativa debería haber sido así", ha señalado Juan Manuel Cortés.

Tras apuntar que el daño es "irreparable", el padre de Rocío Cortés ha dicho que este suceso no tendría que haber ocurrido porque los ascensores de los hospitales "hay que tenerlos en condiciones" y no que los políticos se dediquen "a vivir la vida".

"La sanidad tiene que mejorar y no empeorar, y no se pueden hacer recortes en la sanidad", ha señalado Juan Manuel Cortés, quien ha insistido en la necesidad de "poner pie de por medio" ante estas situaciones. "Lo normal es que mi hija me enterrara a mí y no yo a ella", ha concluido entre lágrimas.