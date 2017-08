La mañana de la verdad

El reloj no alcanza aún las 09:25. Suena fuerte el martillo en la plaza que lleva el nombre de la Patrona. Se hace el silencio. El sol en lo alto amarillea la piedra catedralicia. La mole que construyeron aquellos locos se alza sobre un cielo que no está dispuesto a dar tregua al termómetro. Los abanicos sirven de parasoles. Son los instantes más bellos. Todo se musita. La música ha callado. El público se regusta en esta ausencia de ruido. Mayores, jóvenes, propios y extraños saben que sólo serán unos minutos. Instantes que valdrán una eternidad en el recuerdo. El paso ya está cuadrado delante de la verja. Se escucha la orden de mando. Comienza el desfile. Es el vestigio militar de una procesión que no requiere de ninguna parafernalia para ser siempre un éxito. Una perfección. Como perfecto es el círculo que dibuja alrededor del templo metropolitano. Eterno retorno. Siempre se vuelve al inicio. Al origen. A la mañana de un 15 de agosto con más bulla que otros años.

Pasan los militares y se rompe la quietud sonora. Los aplausos van llegando como olas. Como tsunami de entusiasmo. Desde la Plaza del Triunfo se extienden progresivamente -y con mayor fuerza- hasta Placentines. Una vez realizado el saludo, el palio de tumbilla atraviesa el cancel. Se sumerge en la sombra de las naves góticas, en las ojivas ausentes de toda luz. De toda clarida. El público se dispersa. O lo intenta. Las vallas siguen ahí, poniéndoselo difícil al respetable.

Pocos bares abiertos y atestados. La burbuja hostelera se da de baja cada 15 de agosto

Se marchan las familias más longevas con sus hamacas y sillas playeras. De rayas o monocolores. Aquellas devotas que hicieron noche junto a la Giralda. Vigilia agosteña al relente y al bochorno de las primeras horas (se sudó lo suyo). Se van también los peregrinos. Los de complementos estridentes y los de discreta presencia. Se alejan los sevillanos de cubana y zapatilla de esparto. Toda la ciudad abandona el epicentro del día de la Asunción. Ahora lo complicado es hallar un bar donde desayunar. Hay pocos abiertos y los que lo están se encuentran atestados. Las comandas se amontonan en las barras. Platos, tazas y cubertería sin fregar. Camareros estresados en pleno puente de agosto. La burbuja hostelera se desinfla el Día de la Virgen.

Tras contentar al estómago y al gaznate queda visitar a las Vírgenes del Tránsito. A Santa Rosalía y al Pozo Santo se ha sumado el Santo Ángel. Colas para ver a esta peculiar iconografía mariana. La de la orden carmelita llama la atención por su abundante decoración. Horror vacui al cuadrado en toda regla .

En las calles se multiplican los vendedores de nardos y los turistas. Cada vez hay más visitantes -con chancla y mochila- un 15 de agosto en Sevilla. Extranjeros que desean vivir la aventura de una ciudad a 40 grados.

El Ángelus da paso al mediodía. Hay grupos que alargan la festividad con una cerveza. Y hasta con un almuezo. A la hora de la siesta, el centro se sumerge en la soledad de agosto. En delicia para algunos. En infierno para otros. Ya sólo queda el recuerdo. Y el silencio que resuena en la memoria. Como todo lo auténtico. Como toda certeza. La mañana de la verdad.