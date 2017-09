Un mandato entre papeles

Retales



Beltrán Pérez y la capitalidad competitiva

El nuevo líder del PP municipal, Beltrán Pérez, ha participado esta semana en la Intermunicipal del PP que se ha celebrado en Zaragoza y allí ha reivindicado la Capitalidad Competitiva de Sevilla y área metropolitana, “frente a la constante pérdida de oportunidades de una ciudad huérfana de liderazgo”. Dice Pérez que Espadas está ejecutando “la clásica política territorial del PSOE y de la Junta de Andalucía, consistente en que el desarrollo de otros territorios se promueve a consta de orillar y excluir a Sevilla”. Zoido llegó a pedir dinero por las manifestaciones que sufre Sevilla como capital andaluza. La reclamación de la capitalidad no es nueva, pero los argumentos esgrimidos resultan demasiado pobres y centrados en un simple y duro ataque al rival. Espadas ha conseguido fondos europeos, más allá del área metropolitana ha tejido una alianza con otras capitales, hace lobby europeo en el Comité de Regiones... Se han dado pasos al frente en los últimos años. Beltrán Pérez también lo ha dado y con ello ha logrado cambiar el ritmo de la oposición. Primer objetivo cumplido. Su meta es hacer una oposición dura, visible y con iniciativa, según sus palabras. Y parecida, por lo que se ha visto hasta ahora, a la que hizo Zoido en los años previos a coger la Alcaldía. Mucha fotodenuncia, cartas con pactos, reuniones con el Gobierno central... ¿Y eso es bueno o malo? Al ex alcalde le funcionó. Pero los tiempos no son los mismos y la estrategia es conocida, por lo que puede perder eficacia si detrás no hay un trabajo serio y continuado. ¿Quién dice que no lo habrá? El PP es capaz de desplegar a su maquinaria por los distritos y resucitar ese trabajo en poco tiempo. A Beltrán Pérez sólo le falta ahora que no le salgan más competidores en su partido. De momento sólo tiene la guerra declarada en seis de los once distritos de la ciudad de cara a los congresos. Hasta el rabo todo es toro, solía ser una frase recurrente en su entorno hace unos años.



La Ley Montoro y la pared de la Intervención

El gobierno de Juan Espadas prometió la unificación de los servicios de la Dirección General de Medio Ambiente y la Gerencia de Urbanismo con el propósito de agilizar los trámites de licencias y resolver el atasco histórico existente en la administración local. Una ventanilla única que evite duplicidades y logre que el trámite para abrir un negocio o iniciar una obra se más rápido y eficaz. Como paso previo, el pleno del Ayuntamiento de Sevilla, aprobó en julio la modificación de la Ordenanza Reguladora de Actividades y Obras. Y el compromiso reiterado por el concejal Antonio Muñoz era culminar la unificación en el año en curso. Pues bien, hay un problema difícil de salvar. Para constituir dicha ventanilla única habría que trasvasar a parte de la plantilla de Medio Ambiente a Urbanismo y ahí surge el problema. Los salarios son más altos, suponen unos 100.000 euros más al año y ese aumento del techo de gasto no encaja con la conocida como Ley Montoro. Y ahí todo se para, en la pared de la Intervención. Un área que, por cierto, se ha convertido en la pesadilla de éste y de otros gobiernos recientes. Hay quienes decían en los pasillos que una de las cosas de las que se había arrepentido el gobierno de Zoido era de no haber ejecutado un relevo en ese área. Son funcionarios que hacen exhaustivamente su trabajo, tanto que detalles mínimos hacen que muchos se eternicen o acaben enquistando sin poco remedio. Es la legalidad y hay que cumplirla. Estas limitaciones presupuestarias derivadas de la Ley Montoro están haciendo que la única manera de poner en marcha nuevos servicios, por ejemplo, espacios culturales abiertos en los últimos meses, sea la de la externalización, para pesar de la izquierda. Si no se puede recurrir al capítulo 1 (gastos de contratación de personal) hay que recurrir al capítulo 2 (gastos en bienes corrientes y servicios). Eso no siempre es del todo malo, pero tiene muy mala prensa.



El astillero varado y el agosto inhábil

En algunos sectores culturales hay muchas confianzas depositadas en el nuevo consejero del ramo, Miguel Ángel Vázquez, para que desatasque algunos proyectos enquistados. Uno de ellos es el de las Atarazanas. En teoría, la rúbrica para desbloquear del proyecto es desde hace meses inminente, pero de momento no hay cita con La Caixa. La entidad es la encargada de ejecutar el proyecto y quien pone el dinero y, por ahora, sigue ultimando la propuesta. Dicen que agosto es un mes inhábil para muchos asuntos... A ver septiembre. No parece que haya mucha prisa por ninguna de las partes. Y, mientras, la ciudad sigue desesperando.