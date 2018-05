Más de medio siglo dando luz al patrimonio oculto

En los últimos años han sido frecuentes las noticias sobre hallazgos de pasadizos o cuevas que guardan pasajes de la historia de Sevilla. Han despertado el interés por conocerlas, más allá de las leyendas urbanas. Aunque explorarlas requiere un perfil específico, entre científico y deportivo. Y en Sevilla casi siempre surge un nombre: el de la Sociedad Espeleológica Geos, exploraciones e investigaciones subterráneas. No es por casualidad. La asociación arrancó en 1962 y es precursora y referente -ya de la mano de las universidades y de los expertos en distintas disciplinas- en la documentación del patrimonio subterráneo natural y artificial de la provincia y de fuera. Siempre con un fin cultural e histórico, que implica no sólo saber entrar en una cavidad, no perder la calma y tener cabeza ante un imprevisto -la faceta deportiva-, sino saber ver, no tocar o hacerlo con criterio para salvaguardar ese legado que se ha mantenido al no estar a la vista.

En 2018, Geos cumple 56 años. La Diputación ya le dedicó las Jornadas Anuales de Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia, en las que muchos de los integrantes de Geos -su presidente, Genaro Álvarez, y otros como José Molina, Mercedes Millán, el doctor en Historia José Antonio Caro, José Luis Bernal, José María Rodrigo, Ángel Luis Vera, Ignacio Portero, Emilio Sánchez o el geógrafo Fernando Díaz del Olmo- expusieron parte de lo aportado en estos años.

Hace unos meses se han publicado las actas del congreso, que ponen en valor "el patrimonio subterráneo de la provincia de Sevilla", lema de la edición, y el currículum de Geos, con varias generaciones que han sumado información de más de 150 cavidades naturales catalogadas en Sevilla y de 74 "fenómenos artificiales", entre minas y galerías de agua, como las que han explorado en Alcalá de Guadaíra, Osuna y otras que tienen en agenda en el Aljarafe o la Vega.

Parte de los restos que hoy están en museos de la ciudad proceden de sus trabajos de campo, que desde los años 70 se hacen de la mano de distintos departamentos universitarios, como los de Prehistoria y Arqueología o de Geografía de la Universidad de Sevilla y el de Hidrogeología de Granada y Huelva. También han explorado fuera de Sevilla y en otros países. Varios de sus integrantes vuelven a viajar en unos días a Tamaulipas (México), donde colaboran con las universidades de Sevilla y de Córdoba y la de México en un proyecto de investigación sobre las cuevas mortuorias de la zona.

Entre los pioneros de Geos en los años 60 están Pedro Romero Zarco, Enrique Arias García, Juan Madrazo Osuna, Mateo García Mesa, Marín González, Javier Andrada, José María Meña y Daniel Ruiz, estudiantes entonces de distintas disciplinas, que desarrollaron después. El grupo se fue desvinculando de las "actividades al aire libre" que organizaba la Organización Juvenil Española para centrarse en la espeleología, en la tradición de "los grandes exploradores en el sentido clásico", franceses sobre todo, según Genaro Álvarez, que pone el acento en que Geos significa "de la tierra".

Uno de sus hitos fue la primera travesía integral, en 1965, del complejo Hundidero-Gato, en la sierra malagueña de Líbar, aunque en la prensa de la época no salieran reflejados por ello, sí por el rescate, tres años después, de dos jóvenes que se perdieron en el mismo. Por esos y otros rescates, Geos fue declarada entidad de utilidad pública por el Consejo de Ministros en 1981, un reconocimiento que mantiene. El propio Álvarez ha pertenecido al equipo de rescate de la Federación Andaluza de Espeleología y, pese a su interés científico, reconoce que no hay nada más emocionante que el éxito de una intervención de este tipo.

En su caso, un primer acercamiento siendo un niño a una galería alcalareña le despertó la curiosidad y empezó a asistir a las reuniones de Geos, en la casa de Juan Madrazo en Los Remedios, gracias a un amigo estudiante de Biología de su hermano. Pasó mucho tiempo antes de que le dejaran entrar en una cueva, porque lo veían "chico". La primera vez fue el sistema Hundidero-Gato, en Benaoján y a partir de ahí se convirtió en un habitual, detrás del que su maestro, Enrique Arias. Entre los más veteranos que siguen en activo están junto a Álvarez, Simón Carmona, Fernando Gómez, Fernando Campos y Francisco Moreno. El presidente insiste en que los hallazgos no son fruto del azar, sino de la experiencia, la documentación e investigación. Sobre este patrimonio subterráneo de Sevilla, asegura que "hay muchas cosas vistas", aunque a nivel de investigación queda mucho por hacer. Y en ello están.

Geos ha explorado y documentado, entre otras cuevas y simas, las de los Covachos, en Almadén de la Plata; la de La Sima, en Constantina, que son ahora foco, junto a las cuevas de Santiago de Cazalla, del proyecto Careq, un Plan General de Investigación de la Junta dirigido por José Antonio Caro (Universidad de Córdoba) por ser yacimientos de referencia del paleolítico y épocas posteriores, con importantes restos. También fueron los primeros contemporáneos en explorar las galerías de origen romano de Alcalá de Guadaíra, vinculadas al sistema de abastecimiento de agua a Sevilla. Los Caños de Carmona tienen ese nombre porque el suministro entraba por esa puerta de la muralla, pero venía de los manantiales alcalareños.

En este tiempo han pasado del trabajo de dos días para preparar una foto en una cavidad, a la era digital que permite grabar incluso con poca luz cualquier expedición, o estando sumergidos. Geos son ahora un grupo de unas 18 personas en tareas de campo. Aunque fuera de ese ámbito colaboran otra veintena de personas, muchas de ellas vinculadas a distintos departamentos de la Universidad. Álvarez insiste en que funcionan, sobre todo, por afición y "a base de buena voluntad", aunque son determinantes colaboraciones con las administraciones (ayuntamientos, Diputación o Junta) que les facilitan acceder a una equipación costosa para llevar a cabo las exploraciones.