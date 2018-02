"No hay mejor medalla que el compañerismo"

Un reconocimiento espontáneo, sencillo y emotivo. Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, a propuesta de un agente, ha querido homenajear en la mañana de este sábado a sus compañeros que han estado desplazados en Cataluña estos últimos meses. En concreto, a los que forman parte del Grupo Rural de Seguridad II con sede en la Comandancia de Montequinto.

"A veces no sabemos cómo agradecer los servicios. Por eso simplemente con un gracias de corazón, un aplauso y un sentimiento muy emotivo queremos tener en cuenta todo lo que habéis hecho por nosotros. No hay medalla más grande que el compañerismo y el valor y derramar todo lo que habéis derramado por nosotros. No vais a poder poneros en el pecho estas palabras, pero guardarlas en el corazón". Éstas han sido algunas de las palabras dirigidas por un agente de Tráfico a sus compañeros.

El acto ha tenido lugar minutos antes de que el dispositivo de seguridad diera la salida a la etapa de la Vuelta Ciclista a Andalucía que ha partido esta mañana de la Plaza de España.