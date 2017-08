El mercado del Arenal se aliviará del calor con pulverización de agua

La asfixia por calor que sufren los comerciantes del mercado del Arenal desde hace cuatro años (cuando se rehabilitó esta plaza de abastos y se cerraron a cal y canto todas las cristaleras superiores) se aliviará provisionalmente con un sistema de pulverización de agua que debe estar instalado de aquí al mes de octubre. Gracias a los fondos europeos Feder, este céntrico mercado contará con sistemas de ventilación con pulverización situados en lugares estratégicos y con un caudal de agua y potencia adecuadas. El contrato se licitará con un presupuesto de 33.880 euros.

Así lo anunció ayer la delegada de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales, Carmen Castreño, quien explicó que hay en total 91.360 euros de presupuesto para reformar los mercados del Arenal y de la calle Feria. Ambos proyectos tienen previsto el inicio de los trabajos a mediados de septiembre y su finalización a finales del mes de octubre. El 80% de esta cuantía (73.088 euros) procede de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Estado de Comercio y la Cámara de Comercio de España con fondos Feder. El resto corresponde a la aportación del Ayuntamiento de Sevilla (18.272 euros). Se trata de ayudas dirigidas a proyectos singulares orientados a la modernización comercial en zonas de gran afluencia turística y municipios con libertad de apertura.

Los comerciantes del Arenal recalcan que la verdadera necesidad es un aire acondicionado

Los comerciantes del mercado del Arenal lamentaron ayer que no haya dinero para instalar aire acondicionado en este edificio de propiedad municipal. "Lo que hace falta en este mercado es el aire acondicionado, porque esto es el desierto de Kalahari y no es broma. Ésa es la auténtica necesidad de la treintena de comerciantes que trabajamos en esta plaza de abastos. La pulverización con agua es un parche para tapar este problema, pero el Ayuntamiento nos dice que de momento no hay dinero para el aire acondicionado, que es una opción más cara", se quejó Vicente Torres, presidente del gremio, quien agregó que en el mercado de Pino Montano se ha instalado también pulverización, si bien requiere un mantenimiento constante para que funcione siempre.

El Ayuntamiento aclaró ayer que no renuncia a instalar el aire acondicionado en el Arenal y que se ha elegido este otro proyecto porque encajaba con la línea de financiación europea. Los comerciantes del Arenal piden que se cuente con ellos para la instalación de este sistema de pulverización, ya que las necesidades de climatización varían según la localización de los puestos, el tipo de alimentos que ofrecen y la altura de techos.

En cuanto al mercado de Feria, se van a destinar 10.505 euros a la colocación de cortinas de aire en todas las entradas, a la renovación de los toldos actualmente existentes (con un importe de licitación de 50.600 euros), bastante deteriorados, y se colocará uno nuevo que proteja el pasillo de separación de las dos naves, de manera que el sol no entre en el interior del mercado en verano.

La delegada de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales, Carmen Castreño, presentó ayer tres proyectos singulares orientados a la modernización de mercados en zonas de gran afluencia turística y a la consolidación de espacios comerciales abiertos y que han sido seleccionados para contar con financiación estatal y autonómica. El terer proyecto consiste en la renovación del alumbrado de las calles Córdoba, Lineros y Puente y Pellón impulsado en coordinación con las asociaciones de comerciantes Aprocom y Al Centro. Las tres actuaciones en el centro histórico cuentan con un importe total de 160.000 euros.