Con el miedo en el cuerpo

Con los rostros blancos y el miedo metido en el cuerpo. Así se quedaron la mayoría de los concejales del Ayuntamiento tras la irrupción en el Salón Colón de los integrantes de una Corrala, establecida en la Macarena, que intentaron acceder a la bancada de los ediles cuando se celebraba el último Pleno del año. El colectivo, como apuntaron fuentes municipales, contaba con el apoyo de Participa Sevilla. De hecho, en uno de los vídeos que se han difundido del altercado, se puede ver a la concejal de dicha formación, Cristina Honorato, recriminando a los agentes policiales su actuación, al impedir que llegaran hasta donde se encontraban los ediles.

La tensión y el miedo se adueñaron por unos momentos del Salón Colón. Este espacio, el más noble de cuantos tiene el Ayuntamiento, es a menudo escenario de reivindicaciones y protestas pacíficas durante las sesiones plenarias. De hecho, ayer se produjeron varias a las que se puso fin con un desalojo tranquilo. Sin embargo, lo que se vivió ayer por la tarde fue muy distinto. Casi una veintena de personas, muchos de ellos con pancartas, irrumpieron en el salón hasta llegar a la zona acotada para los concejales. La intención era ocupar su bancada a toda costa. De hecho, según señalan testigos de la escena, "alguno lo consiguió". Fue entonces cuando intervino la Policía Local , que se vio obligada a formar un cordón para evitar que accedieran a la zona de los ediles, donde también se encontraba el alcalde.

"Nos hemos quedado con el cuerpo cortado", relataban los capitulares, quienes añadían que "algunos concejales teníamos que bajar a la planta principal y no lo hicimos por temor a nuevos altercados". Durante la irrupción el delegado de Seguridad, Juan Carlos Cabrera, permaneció de pie ante la posibilidad de que los acontecimientos tomaran un cariz más preocupante. Finalmente fueron desalojados entre gritos, que pedían "derecho a techo", e insultos.

Fuentes municipales consultadas por este periódico aseguran que el colectivo entró en el Ayuntamiento con el beneplácito de Participa. En uno de los vídeos se puede ver a la concejal Honorato recriminando a los agentes su actuación. Esta estampa recuerda bastante a la que se vivió en otoño en la Casa Consistorial, cuando esta edil se enfrentó también a la Policía por impedir el encierro de un grupo de docentes.

Fue, sin duda, el momento más angustioso de un Pleno en el que se le otorgó carta de oficialidad al escudo de Sevilla, no sin antes avivarse una polémica por parte del portavoz de IU, Daniel González Rojas, y del concejal de Participa, Julián Moreno, que, en primer lugar, pidieron que se retirase del punto del día esta propuesta, al no haber pasado por la mesa de Memoria Histórica. Luego, en la votación, se posicionaron en contra. Entre otros motivos, explicaron que el escudo de la ciudad debe abarcar toda la historia, y no sólo la Edad Media; no representar únicamente una religión (por la presencia de San Fernando, San Leandro y San Isidoro) y derogar el título de Mariana otorgado por Franco en 1946. Curiosa resultó la intervención del portavoz de Ciudadanos, Javier Millán, que comparó las propuestas de ambos partidos con una supuesta sustitución del oso del escudo de Madrid por un koala. Los memes con la equiparación no tardaron en aparecer en las redes sociales.

No fue la única vez que se mencionó la Memoria Histórica. Esta ley también protagonizó la aprobación -por unanimidad- del cambio de rotulación de las ocho calles que quedan en Sevilla con nombres "franquistas". La concejal de IU, Eva Oliva, recordó que aún Queipo de Llano está enterrado en la Basílica de la Macarena. Y el de Participa, Julián Moreno, explicó que habían llevado la propuesta de dedicar una calle con el nombre de una activista saharaui a la junta del Distrito Sur, "por ser lo que está más cerca del Sáhara". Geografía pura.

Daniel González Rojas.