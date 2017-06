El miércoles se conocerá el fallo por los suelos de Mercasevilla

La juez de lo Penal número 13 de Sevilla notificará el próximo miércoles la sentencia por las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla. Por dicha operación fueron enjuiciados el ex primer teniente de alcalde y ex portavoz de IU en el Ayuntamiento hispalense, Antonio Rodrigo Torrijos, y otros nueve acusados.

Mediante una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado detalla que la notificación de la sentencia "se realizará conjuntamente a todas las partes", por lo que convoca a la Fiscalía, a los procuradores de las partes y a los acusados "para comparecer personalmente". La notificación se llevará a cabo en la sala de audiencias, en el edificio Noga, "sin que sea posible la modificación de la hora por motivos de necesidad de los juzgados de lo Penal, y sin que sea factible adelantar la fecha de notificación dado que existen acusados con residencia fuera del término provincial de Sevilla, siendo preciso librar exhorto para sus citaciones".

El juicio contra Torrijos y los otros nueve acusados, para los que la Fiscalía ha solicitado dos años de cárcel, finalizó el pasado 10 de marzo tras 20 sesiones desarrolladas en enero, febrero y marzo. Además del ex portavoz de IU, en este procedimiento están siendo acusados el ex director general de Mercasevilla, Fernando Mellet; el ex director de área de Vía Pública del Ayuntamiento, Domingo Enrique Castaño; el ex concejal socialista y ex presidente de la lonja, Gonzalo Crespo; y la funcionaria de Urbanismo María Victoria Bustamante. También fueron enjuiciados el ex asesor jurídico de Mercasevilla, Jorge Piñero; el economista José Antonio Ripollés; el ex presidente de Sando, José Luis Sánchez Domínguez; el vicepresidente y consejero delegado de Sando, Luis Sánchez Manzano, y el ex vicepresidente del área inmobiliaria, José Luis Miró.

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado dos años de cárcel para los diez acusados por un presunto delito de fraude y exacciones ilegales, o de manera alternativa un delito societario que habría prescrito en el caso de Torrijos, así como que se declare la nulidad del concurso y del contrato de opción de compra firmado entre las empresas Mercasevilla y Sanma, con fecha de 23 de febrero de 2006, y de los actos derivados del mismo. Según considera el Ministerio Público, hubo una "decisión política" para adjudicar a Sanma, filial de Sando, la venta de los suelos, cuyo pliego presentaba "deficiencias técnicas" y estaba hecho "con mucha prisa", como si la decisión "estuviera tomada". A juicio del fiscal Juan Enrique Egocheaga, "estaba todo preordenado a cumplir una decisión, y es que Sando tenía que hacerse con estos terrenos".