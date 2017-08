Una mujer denuncia que su ex marido no le ha devuelto al niño tras las vacaciones

Una mujer denunció ayer que su ex marido no le ha devuelto a su hijo tras las vacaciones. La denunciante es Esperanza García, una vecina de Alcalá de Guadaíra, madre de un niño de seis años, que ha pasado las vacaciones con su padre. Éste tenía que haber entregado el niño a su ex mujer a las nueve de la noche del lunes, pero no se presentó a la cita ni contestó al teléfono, según informó ayer la propia Esperanza García en un comunicado. Esta mujer se desplazó a la vivienda de su ex marido y a la de la madre de éste, ambos en Sevilla capital, sin que nadie le abriera la puerta.

La mujer ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional. Según la versión de ella, la Policía ha contactado con él y ha tratado de convencerle para que entregara al menor. Sin embargo, el hombre habría respondido que iba a cobrarse las horas que no ha podido estar con él. Según la denunciante, su ex marido estaría obsesionado con el hecho de no tener la custodia compartida de su hijo. La custodia sólo la tiene ella. En el comunicado, Esperanza García apunta que desconoce el paradero de su hijo, que desde el comienzo de las vacaciones de verano se encuentra con su padre. "En la tarde del lunes, el menor debía regresar con la madre, después de que se cumpliera el periodo estipulado en la custodia correspondiente a las vacaciones que el niño debía pasar con cada progenitor", dice la nota.

"Sin embargo, Esperanza denuncia que todavía el niño no ha vuelto a su casa y que, desde el lunes por la tarde, le ha sido imposible conocer su paradero, a pesar de intentarlo tanto por teléfono como personándose en los domicilios del padre y sus familiares". Además de denunciar los hechos ante la Policía, la mujer ha iniciado una campaña en las redes sociales e informado a los medios de comunicación para dar conocer su caso y tratar de que su hijo "regrese a casa lo antes posible".

Este periódico intentó ayer sin éxito ponerse en contacto con el padre del niño para conocer su versión de los hechos. Este hombre fue denunciado en dos ocasiones por presuntos malos tratos por su ex pareja, una por lesiones y la otra por maltrato psicológico, si bien ésta terminó retirando las denuncias, en un proceso que ahora pretende reabrir.