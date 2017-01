El juez niega un examen psiquiátrico al violador del Parque

La Audiencia de Sevilla ha rechazado que un psiquiatra evalúe el estado mental de Francisco Morillo Suárez, el hombre encarcelado por el crimen perpetrado en febrero de 2016 sobre una joven que había ingerido medicamentos para intentar acabar con su propia vida en el Parque de María Luisa.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial, en una resolución a la que ha tenido acceso Europa Press, considera que "no ha lugar" a la petición planteada por la defensa del encausado para que un psiquiatra pudiera visitarle en el centro penitenciario a fin de evaluar su estado mental en el momento de los hechos. "No ha lugar a lo solicitado, sin perjuicio de que sea interesado ante el tribunal que en su día" celebre el juicio contra el acusado, para quien tanto la Fiscalía como la acusación particular que ejerce la familia de la víctima han solicitado la pena de prisión permanente revisable por un delito de asesinato y 15 años de cárcel por un delito de agresión sexual.

En otro auto fechado el 27 de enero, la misma sección de la Audiencia rechaza el recurso de súplica que el abogado del acusado presentó contra su decisión de rechazar distintas pruebas que había solicitado, como son que testificaran dos vigilantes de una empresa de seguridad privada que fueron los que cerraron el parque.