5.000 niños menos en seis años

Frente a la polémica por la renovación de los conciertos educativos, hay una realidad incontestable: la bajada de la natalidad en la provincia de Sevilla. Los datos, en este sentido, no dejan lugar a dudas. Desde que estalló la crisis, el número de niños con tres años -edad con la que se entra en los colegios- se ha reducido en los municipios sevillanos en casi 5.000, hasta llegar a niveles no conocidos desde que comenzó la presente centuria. Una merma que supone una reducción de aulas que el Gobierno andaluz desea que soporten por igual la enseñanza pública y la concertada. Y ahí llega el problema. Los centros privados sostenidos con fondos públicos anteponen la demanda de la que gozan sus aulas al descenso demográfico, motivo por el cual la Consejería de Educación y la patronal mayoritaria de los centros católicos llevan semanas intentando un consenso.

En el año 2000, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), nacían 42 niños por cada mil mujeres en edad fértil en la provincia de Sevilla. Esta cifra fue creciendo conforme lo hizo también la economía de la provincia, cuyo principal motor por aquellos años era el sector inmobiliario. El pico más alto se registró en 2008. El informe del INE refleja que en aquel ejercicio nacieron una media de 51 niños por cada mil mujeres. A partir de entonces esta tasa comenzó a reducirse hasta llegar a su nivel más ínfimo en 2013. El último año registrado, 2015, continúa con una cifra similar: 41 niños por cada mil sevillanas en edad fértil.

En 2008 se alcanzó el pico más alto: 51 niños por cada mil sevillanas en edad de fertilidad

Los altibajos de la tasa de fecundidad en la provincia sevillana se reflejan en la oferta educativa pública de la Junta. En 2009, un año después de alcanzarse el mejor dato de nacimientos, la Consejería de Educación puso a disposición 23.375 puestos escolares para los niños con tres años (edad con la que se inicia el segundo ciclo de Infantil, etapa no obligatoria pero con la que se garantiza una plaza en un colegio para los niveles posteriores). El año pasado la oferta de nuevo ingreso para el presente curso se quedó en 20.700 plazas. Es decir, en siete años se ha reducido un 11,44%. Esta disminución se traduce también en el número de aulas, ya que la provincia cuenta este curso con 55 unidades menos que el anterior debido a dicho descenso demográfico.

La caída en picado de la natalidad se constata en los datos de población que publica cada año la Diputación de Sevilla en su anuario. Dichas cifras sirven de base a la Delegación territorial de Educación para planificar la escolarización. En 2008 nacieron en toda la provincia 25.195 niños, el pico más alto. El último anuario publicado por el ente provincial recogía que la población nacida en 2014 llegaba a los 20.177 niños, menores que entrarán el próximo curso en los colegios sevillanos. Una cifra, en todo caso, que se sitúa por debajo de los puestos ofertados el pasado ejercicio. Por tanto, en seis años la población con edad de ocupar una plaza escolar se ha reducido un 20%, o lo que es lomismo, 5.000 alumnos menos, razón de más para que disminuya la oferta pública educativa de la Junta en la provincia.

Las previsiones apuntan a que la bajada continuará los próximos años, por lo que en este ejercicio, en el que se han renovado los conciertos educativos, la Administración ha aprovechado tal circunstancia para que la merma la compartan por igual la pública y la concertada. Sin embargo, ésta última no está dispuesta a perder unidades que gozan de demanda en la población escolar sevillana. Así lo hizo saber el presidente de Escuelas Católicas de Andalucía (ECA), Carlos Ruiz, a Diario de Sevilla. Esta patronal, que aglutina al mayor número de centros concertados andaluces, se ha opuesto a que la reducción del concierto se formalice antes de que comience el proceso de escolarización el próximo 1 de marzo. Para Ruiz, durante el mes que dura el plazo para solicitar un puesto escolar la oferta ha de ser la misma que la del año pasado. Una vez que se hayan registrado todas las peticiones, se procedería "a los ajustes necesarios".

Según el secretario general de ECA, lo contrario tendría un efecto "disuasorio". "Las familias saben a qué colegio de un distrito educativo no quieren llevar a sus hijos. Si conocen de antemano que a un centro le han quitado una línea y, por tanto, conseguir plaza en él va a resultar complicado, eligen como primera opción otro centro, aunque no sea el preferente, con el fin de que los menores no acaben en el colegio no deseado", explica Ruiz.

Otra de las exigencias de la patronal ha sido que las unidades que se pierdan vuelvan a ser recuperables cuando la demografía sea positiva, esto es, cuando la natalidad repunte. Por último, instan a la Junta a que no se cierren unidades cuando éstas mantengan la ratio media (número de alumnos por clase) de un distrito educativo.

Según Ruiz, ECA se puso a disposición de la Junta hace más de un año ante la previsión de que surgieran "problemas" en la renovación de los conciertos. Un proceso de "diálogo" que se inició pero que quedó fraguado, motivo por el cual la patronal diseñó un calendario de manifestaciones ante la advertencia de la Consejería de Educación de que la bajada de natalidad supondría la merma de conciertos. Hubo que esperar a que estos colegios protestasen a favor de la enseñanza concertada el pasado 8 de febrero para que la Junta accediese a negociar con sus representantes. Las propias declaraciones de la consejera se atenuaron. Ya sólo se trataba de modificaciones "mínimas" y sólo para los niños de tres años. La disposición al diálogo llevó a la ECA a dejar "aparcadas" las movilizaciones previstas.