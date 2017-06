La juez notificará el próximo 21 de junio la sentencia por las presuntas irregularidades en la venta de los suelos

La juez de lo Penal número 13 de Sevilla, Yolanda Sánchez Gucema, notificará el próximo día 21 la sentencia por las presuntas irregularidades en la venta de los suelos de Mercasevilla, en la que se enfrentan a una pena de dos años de cárcel los diez acusados, entre ellos el ex primer teniente de alcalde y ex portavoz de IU Antonio Rodrigo Torrijos, el ex concejal del PSOE Gonzalo Crespo y el ex director del área de Vía Pública Urbanismo Domingo Enrique Castaño.

El juzgado ha acordado citar a todas las partes el próximo 21 de junio, a las 9 de la mañana, para que asistan a la notificación de la sentencia, que tendrá lugar en la sala de audiencias de este juzgados, “sin que sea posible la modificación de la hora por motivos de necesidad de los juzgados de lo Penal y sin que sea factible adelantar la fecha de notificación dado que existen acusados con residencia fuera del término provincial de Sevilla, siendo preciso librar exhorto para sus citaciones”, precisa una diligencia de ordenación de la letrada de la Administración de Justicia de este juzgado, que además ha convocado a los acusados para “comparecer personalmente ante este juzgado”.

Esto implica que la sentencia ya está dictada, lo que ha generado algunas críticas entre las defensas de los acusados, por la demora en la notificación del fallo a estas personas, al entender que se genera de esta forma una situación de “tensión y angustia injustificada a los que se van a ver afectados por el sentido del fallo”.

El juicio por las supuestas irregularidades en el concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla quedó visto para sentencia el pasado 10 de marzo después de 20 sesiones. En la última sesión de la vista oral, el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet utilizó el derecho a última palabra para denunciar el "descalabro jurídico" que, en su opinión, ha supuesto este proceso judicial.

Fernando Mellet, que fue el único de los diez acusados en usar el derecho a última palabra, comenzó su alegato final agradeciendo a la juez de lo Penal número 13 de Sevilla, Yolanda Sánchez Gucema, su "rigor y profesionalidad" a la hora de dirigir una vista oral que había comenzado en el mes de febrero pasado.

El ex responsable de la lonja volvió a mostrar su fe en la Justicia. "Vuelvo a creer en la Justicia tras nueve años sufriendo este descalabro jurídico", aseveró Fernando Mellet, que se enfrenta al igual que los otros acusados a una condena de dos años de prisión por un delito de fraude y exacciones ilegales o alternativamente por un delito societario para el que la Fiscalía le pide la misma pena.

La Fiscalía de Sevilla aclaró, no obstante, que el delito societario que atribuye de manera alternativa a los diez acusados por las supuestas irregularidades en la venta de los suelos estaría "prescrito" en el caso del ex primer teniente de alcalde y ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos.

En su informe final en el juicio, el fiscal defendió que hubo una "decisión política" para beneficiar a la compañía Sando y aseguró que el concurso público "era un paripé". El fiscal Juan Enrique Egocheaga solicitó de esta forma una condena de dos años de prisión para el ex primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU) y para los otros nueve acusados de un delito de fraude y exacciones ilegales -o alternativamente de un delito societario-. En su informe, el fiscal recordó las declaraciones de uno de los testigos en el juicio, el abogado Armando Rozados, que intervino en las negociaciones con la empresa Larena 98 -de la que Sando se subrogó un derecho de superficie sobre unas parcelas de los terrenos del mercado mayorista- y quien aseguró que, a su juicio, el concurso para la enajenación de los terrenos estaba "pilotado desde el Ayuntamiento" de Sevilla.

El representante del Ministerio Público llamó la atención en su alocución sobre las "ausencias" que hay en este caso porque, según dijo, muchas veces "el problema es lo que no hay", y así puso como ejemplo que entre el 28 de junio y el 8 de noviembre de 2005 no existió en los órganos societarios de Mercasevilla (Comisión Ejecutiva y Consejo de Administración) ningún debate sobre la fórmula de vender los suelos, es decir, sobre la subasta o el concurso público, ni "tampoco hay reunión en la que se valore qué aspectos se deberían tener en cuenta a parte del valor económico de los terrenos".

Así, hay un borrador de pliego de condiciones del 8 de noviembre que parece haber surgido "por generación espontánea, del que todo el mundo reniega" y en el que, según el fiscal, no tuvieron participación ni los técnicos de la sociedad estatal Mercasa ni el secretario ni el interventor del Ayuntamiento de Sevilla.

El fiscal afirmó que se ha intentado además banalizar la oferta de Noga -que ofertó 158 millones, 52 millones más que Sando- y advirtió del riesgo que supone "que los árboles no nos dejen ver el bosque" porque a su juicio, todo el concurso estaba "preordenado para que Sando se hiciera con los terrenos de Mercasevilla", para lo cual "llama la atención el contrapeso de la calidad, cantidad y preparación de la oferta de Sando y de la del resto", que podrían calificarse de "ofertas de relleno" dado que algunas eran de "un simple folio" de extensión.

También sostuvo que cuando Sando se subrogó el derecho de superficie de Larena 98, evitando el pleito que ésta había presentado contra Mercasevilla, la intención era que la constructora hiciera "de banco, de caja pagadora de Mercasevilla", empresa de la que recordó tenía una situación de "crisis económica, con problemas de liquidez y para pagar las nóminas", por lo que el canon que abonaba Larena era una "inyección fija en las arcas de la empresa".

Sobre el protocolo de intenciones que negociaron Mercasevilla y Sando, que contemplaba la subrogación de Larena y la venta de la totalidad de los suelos, mostró su convicción de que ambas operaciones "estaban vinculadas" como a su juicio corroboran las cláusulas de dicho protocolo, que contemplaban el descuento de las cantidades entregadas, por lo que "realmente la decisión era la de dar los terrenos a Sando".

El fiscal insistió en que el fin del concurso no era otro que el de favorecer a la constructora Sando y concluyó que eso "causó un perjuicio económico a Mercasevilla derivado de la manipulación del concurso". En su informe, el fiscal Egocheaga también se refirió al ex director de área de Vía Pública de Urbanismo Domingo Enrique Castaño, que era el "jefe político" de la funcionaria María Victoria Bustamante, aludiendo a la posibilidad de que éste pudiera encargarle la elaboración del pliego del concurso, y destacó además la posterior vinculación de Castaño con la empresa Desarrollos Urbanísticos de Sevilla Este (Duse), participada por Sando.

"Tienen sentado en el banquillo a un inocente"

La abogada Encarnación Molino, que defiende al ex primer teniente de alcalde y ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos, mostró su "sorpresa y estupor" por el hecho de que la Fiscalía y la acusación particular que ejerce Mercasevilla mantuvieran los cargos contra el ex dirigente político. "Esperábamos, sinceramente, que las acusaciones, en coherencia con el verdadero resultado del juicio, y sobre todo el Ministerio Fiscal, haciendo gala de su función de defensor de la legalidad, hubieran retirado la acusación porque ellos saben, lo digo con todo respeto, que tienen sentado en el banquillo a una persona inocente". De esta forma inició su alegato la letrada del bufete Montero-Aramburu, que denunció además que cuando una persona sufre "una larguísima instrucción y un juicio paralelo, la presunción de inocencia llega a este momento procesal muy herida, dolorida y maltrecha".

Las defensas cargaron contra la juez Alaya

Al inicio de la vista oral, las defensas cargaron contra la instrucción realizada en su día por la juez Mercedes Alaya, a la que unos reprocharon que asumiera una investigación que ya había analizado y archivado otro juzgado, mientras que otros criticaron su presunta parcialidad por no haberse abstenido por el hecho de que su marido, Jorge Castro, había auditado las cuentas del mercado mayorista.

Y si el juicio comenzó con críticas a la instrucción realizada por la juez Mercedes Alaya, también concluyó con críticas a la instructora. El abogado José Manuel García Quílez, que defiende al ex director de área de Vía Pública de Urbanismo, Domingo Enrique Castaño, aprovechó su informe en el juicio para denunciar la "inquisitorial instrucción" realizada en esta causa, en la que, "sin existir el más mínimo indicio al respecto, la instructora, el Ministerio Público y la acusación particular ejercida por el señor Zoido -en alusión al ex alcalde y actual ministro del Interior- imaginaron también, y así consta en sus interrogatorios, que Sando le había incluso regalado al señor Castaño su casa".

De otro lado, la acusación particular que ejercen los mayoristas de frutas, verduras y hortalizas solicitó una condena para varios acusados al criticar el “traje a medida” que se hizo para que Sando ganase el concurso para hacerse con un derecho de superficie sobre la totalidad de los terrenos del mercado mayorista.

Esta acusación particular confirmó su decisión de retirar los cargos contra el ex primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos, el ex concejal del PSOE Gonzalo Crespo y contra uno de los empresarios de Sando, aunque la mantiene contra otros tres acusados.