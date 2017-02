El nuevo frente vecinal del Polígono Sur

La decisión del Ministerio del Interior de construir una comisaría en la calle Manuel Laffón, junto al apeadero de Cercanías Virgen del Rocío, ha despertado intensas críticas por parte de los colectivos sociales del Polígono Sur, ya que ésta se levantaría cerca del límite de este barrio, pero fuera del mismo.

Vecinos y trabajadores de los centros educativos, sociales y sanitarios de esta zona, liderados por la comisionada del Polígono Sur, María del Mar González, se concentraron ayer en la parcela propuesta por la Oficina del Comisionado, en la calle Padre José Sebastián Bandarán, para reclamarle al ministro del Interior que "reconsidere" su decisión.

"El Polígono Sur no puede seguir aislado. Están permitiendo que sea un gueto", comentó Carlos González, director del centro de salud Polígono Sur. "No es un tema de conflictividad, sino de apertura. Una comisaría aquí normalizaría la situación del barrio y daría pie a otros ciudadanos a venir a esta zona de Sevilla", señaló.

María del Mar González recordó que ya las tres administraciones públicas consensuaron en 2014 la construcción de la comisaría en la parcela situada junto al centro social Don Bosco. "Cada día vienen a trabajar numerosas personas a este barrio. Se nos escapa qué razones puede haber para que no venga aquí también la Policía", subrayó González. "Es una herramienta básica para romper los muros psicológicos que nos alejan del resto de la ciudad. Tener una comisaría cerca no ha sido suficiente. Tenemos una en Bami y, sin embargo, no ha sido suficiente para cambiar la realidad de este barrio en temas de seguridad. Necesitamos la comisaría dentro".

Varias vecinas comentaron que "la existencia de una comisaría evitaría muchos robos y otros actos vandálicos". "Cuando llamamos a la Policía tarda mucho en venir, parece que no quieren aparecer hasta que no se ha calmado todo", se quejó una mujer.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, reiteró ayer que la elección del emplazamiento de la nueva comisaría se ha hecho "única y exclusivamente en base a criterios técnicos, económicos y de plazos". Sanz explicó que la parcela propuesta por González "carece de las condiciones de operatividad necesarias para la prestación del servicio policial, a lo que hay que sumarle que no es propiedad del Ministerio del Interior y carece de proyecto arquitectónico".