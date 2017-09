La oferta de las guarderías atiende ya a la mitad de la población infantil

Estos datos fueron dados a conocer ayer por la delegada territorial de Educación, María Francisca Aparicio, durante la inauguración del curso en las guarderías. Estos centros acogen 22.766 niños de Sevilla y su provincia, matriculados en los 501 centros que componen la red pública para el primer ciclo de Infantil, etapa no obligatoria. El número de menores escolarizados supone un incremento del 14,5% respecto al curso interior. No obstante, es previsible que dicha cifra aumente las próximas semanas, una vez que se ha abierto la convocatoria extraordinaria de ayudas a las familias para esta etapa, cuyo plazo expira el próximo día 15.

CCOO alerta de que el decreto provoca despidos de personal

La central sindical CCOO criticó ayer, con motivo del inicio de curso en las guarderías y tras la aprobación del nuevo decreto que las regula, que muchos padres están renunciando a las plazas de guarderías adjudicadas a sus hijos, renuncias motivadas por la reducción de las bonificaciones que acarrea dicho decreto, lo que, según este sindicato, obliga a un gran número de centros a prescindir de parte de su personal. CCOO lamentó que este año el presupuesto para las bonificaciones sea "finito", por lo que las incorporaciones debidas a los nacimientos a lo largo del curso escolar probablemente no puedan optar a una ayuda. Con el anterior sistema, los centros procuraban tener el máximo personal para atender a su alumnado, pero ahora con el nuevo decreto, según denunció CCOO, "es justo lo contrario: han optado por contar con el personal mínimo, pues no saben si los padres que piden la cuantía de la bonificación renuncian a la plaza o la mantienen, ya que la Junta aún no ha resuelto las reclamaciones".