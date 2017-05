La oposición tumba la instalación de caracolas para atender a los vecinos

La convocatoria extraordinaria del consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo celebrada ayer por la mañana estuvo marcada por el rechazo de la oposición en bloque a dos de los diez puntos del orden del día: iniciar los trámites para la licitación del contrato mixto de suministro, instalación y mantenimiento de varias instalaciones modulares desmontables para su uso como espacios vecinales, y acordar la adjudicación del contrato mixto de servicios y suministro de organización de los procesos participativos, creación y mantenimiento de una plataforma digital para el seguimiento y la evaluación del plan de microactuaciones de mejora. Un alucinado delegado socialista de Hábitat Urbano apuntó que "todos los grupos políticos han quedado retratados". El PP, C's, Participa e IU esgrimieron distintos argumentos para tumbar unas propuestas que han contado con el visto bueno de los funcionarios sobre los pliegos y la mesa de contratación.

El expediente para iniciar la licitación de la construcción de caracolas (por un importe de 900.000 euros) para atender las demandas de los vecinos fue tumbado por PP, C's y Participa con la abstención de IU. Ante el interés que manifestaron algunas asociaciones y centros vecinales de la ciudad, los técnicos de la Gerencia plantearon la necesidad de instalar en algunas zonas verdes construcciones modulares que puedan ser utilizadas como sedes sociales y lugares de encuentro y reunión. En el pliego se detalla que estas caracolas son elementos rectangulares prefabricados realizados con materiales de bajo impacto ambiental y ecológico, reciclados o extraíbles mediante procesos sencillos y de bajo costo que cuentan con 130 metros cuadrados dotados con iluminación, climatización, telefonía, fontanería y saneamiento necesarios para su puesta en uso. Los primeros lugares elegidos son Parque Estoril, Parque Flores y la Avenida de las Ciencias. "Hay fotos de Juan Ignacio Zoido, Beltrán Pérez, Cristina Honorato y Daniel González Rojas en Parque Estoril. Incluso han afirmado que se va tarde en la adjudicación. Ahora se agarran a que ese dinero se puede destinar a rehabilitar edificios municipales", señaló Antonio Muñoz después de criticar la "incoherencia" de la votación en contra y asegurar que Participa ha actuado como "caballo de Troya" del PP. El concejal detalló que este formato se iba a impulsar también en otras zonas de la ciudad con carencia de equipamientos en este sentido, por lo que criticó que a la oposición "se le llene la boca hablando de entidades y después bloquee la acción de gobierno". Es la primera vez que una decisión política impide la adjudicación de un contrato.

El otro expediente rechazado era una adjudicación para crear una plataforma digital participativa sobre las microactuaciones en los barrios (el conocido como el programa Reaviva) con una inversión de 96.000 euros. La propuesta contó con el voto negativo del PP, Participa e IU con la abstención de C's. El delegado de Hábitat Urbano se preguntó por qué el expediente fue aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos y ahora su adjudicación es rechazada. "No me extraña que PP vote en contra, pero sí quien después nos inunda con mociones sobre participación". No fue la única frase que dedicó a los miembros de Participa Sevilla, a los que reprochó "estar al servicio de la derecha" y "deslegitimados para hablar de participación". Muñoz cerró su intervención en la sala de prensa ubicada en una de las caracolas de la Gerencia lanzando un reto particular: "Volveré a traer las propuestas".

Los argumentos esgrimidos por la oposición fueron variados. La portavoz adjunta de los populares manifestó que es "inconcebible" que el alcalde "pretendiera gastarse un tercio del presupuesto de Urbanismo, del plan de actuaciones de distritos, en caracolas para usos vecinales, cuando hay muchas actuaciones prioritarias por hacer en los barrios". María del Mar Sánchez Estrella estimó que "este tipo de prácticas recuerdan al PSOE de Alfredo Sánchez Monteseirín, que despilfarraba el dinero de los sevillanos". Destacó que "es necesario buscar soluciones a las necesidades de espacio de las entidades vecinales, hay muchas fórmulas encima de la mesa sin tener que gastarse más de un millón de euros del presupuesto municipal". De esta manera, la concejal explicó que "la casa no se puede empezar por el tejado, lo primero que hay que hacer es un censo de los edificios municipales y locales vacíos que se pueden ceder a las entidades vecinales".

"Sencillamente proponemos que se aclaren todas las dudas y que se vuelvan a plantear estas iniciativas. Cuando contemos con todas las garantías tendrán nuestro apoyo", expuso la portavoz de Participa Sevilla, que argumentó su voto contrario por las "irregularidades" detectadas en el expediente de la licitación, ya que "no aparece la invitación a otras empresas, como exige la ley en los procedimientos negociados". Susana Serrano subrayó sobre las caracolas que "no podemos aprobar nada sin saber a qué tipo de demanda responde, dónde se van a colocar o cómo se van a gestionar".

A los razonamientos de estos dos partidos hay que sumar a Ciudadanos, que exigió "transparencia" en la cesión de espacios públicos, e Izquierda Unida, que destacó que el modelo del gobierno "no convence ni es compartido porque en el fondo no va más allá del mero postureo".

recreación de los

módulos desmontables