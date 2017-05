La oposición pide reflexionar más allá de la duración de la Feria

Ciudadanos, Izquierda Unida y Participa han pedido este lunes que el análisis de la pasada Feria vaya más allá del debate sobre la duración de la misma.

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento, Javier Millán, ha realizado este lunes una valoración de una Feria de Abril 2017 "con importantes dosis de improvisación y manchas como la venta ilegal de alcohol y la quema de coches", en referencia a los nueve vehículos de Cabify que fueron incendiados, pidiendo que se "conjugue el beneficio económico con la identidad que hace posible esta fiesta".

A través de un comunicado, Millán ha calificado la celebración de este año como "positiva, pero gracias al refuerzo económico propiciado por el macropuente", por lo que pide "no lanzar las campanas al vuelo" y recuerda que "la ordenanza actual no contempla que el año que viene la Feria coincida con la festividad del 1 de mayo", por lo que la fiesta de este año "no sería una referencia válida".

El portavoz de Ciudadanos ha afirmado que la Feria "ha sido buena aunque se ha hecho larga", considerando aciertos como el que el 'alumbrao' se celebre la noche previa a un día no laborable y con "múltiples improvisaciones que no deben ser propias de una celebración trascendental para Sevilla".

Así, ha puesto como ejemplo "el gran fiasco" de los escenarios en calles del Real proyectados "a última hora y que tuvieron que ser descartados después de que el Cecop alertara de problemas de seguridad", algo "aún más grave" para el portavoz "teniendo en cuenta que el delegado de Seguridad es el mismo que el Fiestas Mayores", Juan Carlos Cabrera. Apostilla que "el hecho de que Cabrera se desautorice a él mismo es una clara muestra de la irresponsable improvisación con la que el gobierno actúa en muchas ocasiones".

Desde Ciudadanos no se comparte "el exceso de triunfalismo" del alcalde, Juan Espadas, y se pide que se sea "objetivo con los números, confirmando los datos económicos y hablando con todos los implicados antes de hacer una valoración definitiva".

Millán considera que se debe "ser flexible, buscando el beneficio de la ciudad", mostrándose "abierto a mejoras que redunden en el interés general", pero apuntando que se debe buscar un "equilibrio entre el turismo y el crecimiento económico y el interés de los sevillanos, asegurando siempre no desnaturalizar la propia esencia de la Feria, que es patrimonio cultural de los habitantes de Sevilla que son quienes la hacen posible".

En este contexto, destaca "dos puntos especialmente negativos" en la fiesta de este año, con la "lamentable y descontrolada venta ilegal de alcohol por segundo año consecutivo poniendo en riesgo la salud, especialmente de los menores", algo que "se ha hecho con total impunidad incluso en tablas de planchar" ante una "alarmante falta de efectivos de Policía Local en los focos afectados".

Millán ha finalizado recordando también "el gravísimo incidente de la quema de coches concertados que ha sido noticia nacional en esta Feria, ensuciando la imagen de Sevilla y de la enorme mayoría de taxistas honestos de la ciudad". Así, afirma que el Ayuntamiento debe involucrase "plenamente, liderando la investigación y la toma de las decisiones que procedan para que no se vuelvan a producir hechos tan lamentables y se eviten mayores desgracias".

Rojas: "Ni el triunfalismo de Espadas ni polémicas estériles tapan el elitismo de la Feria"

El portavoz municipal de Izquierda Unida en Sevilla, Daniel González Rojas, ha criticado este lunes el "empeño" de diferentes sectores de la ciudad por generar "una polémica estéril" en torno a la duración de la Feria de Abril para "así ocultar el debate de fondo" de esta fiesta, que, según ha dicho, tiene más que ver con la falta de casetas públicas y con la necesidad de revertir un modelo que "hoy por hoy resulta bastante elitista y excluyente".

En una entrada publicada en su blog, González Rojas lamenta que, mientras unos recogen firmas para recuperar el calendario original de la Feria, "jaleados por repartidores de carnés de sevillanía"; otros, en alusión al gobierno de Juan Espadas (PSOE), se han instalado en la "autocomplacencia y en el triunfalismo, aferrándose a los kilos de basura recogidos este año por Lipasam, a los viajeros de autobús o metro y a los litros de manzanilla contabilizados".

En opinión del portavoz de IU, "no se trata de si hay más días o menos" de Feria de Abril porque "a quien le encante esta fiesta le habrá sabido a poco y a quien la deteste le habrá parecido un suplicio". "Para gustos los colores", recalca Rojas, quien considera "absurdo" reducir el debate a "si el cuerpo y la cartera aguantan un día". "¿Acaso alguien nos pone una pistola en la cabeza para ir al Real?", se pregunta al respecto.

Para Izquierda Unida, remarca Rojas, el debate central debe ser "si se mantiene o no un modelo elitista de fiesta de la que aún están alejados muchos sevillanos". La cuestión, según subraya en un comunicado, es "si queremos una Feria más abierta y accesible, con más casetas públicas y con condiciones favorables para las clases populares de la ciudad".

Al hilo de esto, el portavoz de IU advierte además de que limitar el análisis al impacto económico y a las grandes cifras " lleva a una mercantilización de la fiesta, confirmándose en la práctica el auténtico objetivo que perseguía el alcalde con su referéndum para ampliarla una jornada más, y que no era otro que colar la Feria como un paquete turístico más para hoteleros y touroperadores".

"Espadas se parapeta ahora tras los datos de pernoctaciones, kilos de basura y número de viajeros de transporte público para proclamar a los cuatro vientos que la Feria ha sido un éxito total, cuando la realidad es que se mantienen los mismos problemas de siempre", alerta González Rojas en su blog.

De este modo, el portavoz de IU asegura que esas cifras "no pueden tapar el clamor ciudadano que demanda más casetas públicas, sin necesidad de hacer un parque temático para guiris; ni la cara oculta del empleo, basado en la precariedad y la semiesclavitud, que se genera en esta fiesta; ni a las miles de familias que sólo pueden disfrutar de la Feria con el bocata de tortilla en papel de plata bajo el brazo".

"Con estos temas pendientes, con el aumento de la venta de alcohol y tabaco ilegal, con nueve automóviles de Cabify calcinados, entre otros, no se puede afirmar que todo ha salido perfecto, ni caer en el chovinismo ridículo de decir que somos la mejor ciudad del mundo", abunda Rojas, quien vincula esta "actitud exultante" de Espadas con el "estado de embriaguez de una semana de postureo, en la que el alcalde no ha dejado de pavonearse en la caseta municipal a costa del dinero público con sucesivas recepciones y actos protocolarios".

Participa pide abrir debates "de fondo"

El Grupo de Participa Sevilla ha apostado por seguir abriendo debates de "verdadero calado", mencionando asuntos como la accesibilidad, las condiciones laborales, la protección de los animales o el aumento de casetas.

En otro comunicado, la portavoz de Participa en el Ayuntamiento, Susana Serrano, ha considerado que es el momento de abrir el debate sobre "problemas de fondo que desde hace años arrastra esta fiesta y no tanto por cuestiones de menor urgencia". En este sentido, ha apostado por incrementar el número de casetas públicas y de particulares que "desde hace años están a la espera".

También, alerta de la necesidad de tomar en serio las medidas para que la Feria sea "realmente accesible para las miles de personas que a día de hoy no pueden disfrutarla". Señala que el debate se ha centrado en el cambio de fecha, algo que se decidió en votación popular, "en vez de abordar los problemas que nunca acaban de resolverse y que son prioritarios". Además, agrega que, con una "mejor" reorganización del Real "habría espacio para incrementar la presencia de casetas públicas y privadas".

"No se puede permitir que no haya garantías para esos puestos de trabajo de los que tanto se habla o que no se dé solución a las enormes listas de espera para poder acceder a una caseta, ni que existan tan pocos espacios de acceso público", ha incidido Serrano, tras la "buena acogida" que ha tenido la apertura al público este año de una nueva caseta pública.

Igualmente, enumera entre las "históricas" demandas de mejora de la Feria de Abril el control de la venta ilegal de alcohol y tabaco a menores, "como ha denunciado Facua, o la necesidad de implementar nuevas medidas y controles para garantizar los derechos laborales".

"Año tras año, seguimos conociendo numerosas historias de personas que estos días atraviesan unas condiciones laborales penosas. No se puede alardear de cifras económicas si éstas sólo benefician a unos pocos", dice Serrano, que también ha apostado por asegurar el mejor trato posible a los animales, ya que en "esta Feria de Abril se han vuelto a repetir situaciones lamentables de desatención".

En este marco, Participa señala que hace unas semanas se aprobaba una moción en el pleno, presentada por Participa Sevilla, para adecuar el Real a las necesidades de las personas que tienen algún tipo de diversidad funcional, pero "desde el área de diversidad de este grupo municipal se vuelve a denunciar que otro año más el Ayuntamiento no se ha implicado como debería para garantizar la accesibilidad en la Feria".

"Ni siquiera se han cumplido una serie de medidas a las que el Ayuntamiento se comprometió y que eran factibles ponerlas en marcha este año", ha criticado Serrano, que ha puesto como ejemplo que "no todas las casetas públicas tienen una rampa de acceso, ni que el transporte público de la ciudad garantice el acceso a cualquier persona o que los baños públicos no estuvieran accesibles".

De las ocho propuestas '#PorUnasFiestasAccesibles' que Participa Sevilla trasladó al pleno municipal, considera que "no se ha cumplido ninguna, e incluso algunos de los problemas se han empeorado". "No podemos seguir permitiendo que en la mayoría de las casetas, por lo general, el acceso a personas con diversidad funcional esté condicionado al público existente en ese momento o que prácticamente no haya rebajes en las aceras del Real", ha insistido Serrano, que también ha reiterado que "faltan de puntos especiales de información y de recarga de las baterías para las sillas de ruedas y los 'scooters'".