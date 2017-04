La oposición solicita otro modus operandi para sacrificar cotorras

"El método para sacrificar a las cotorras mediante disparo con carabina de aire comprimido no cumple con los principios éticos y medioambientales". La petición realizada por Daniel González Rojas para que el gobierno municipal frene la licitación destinada a contratar una empresa experta en cazar estas aves exóticas fue respaldada por el resto de partidos de la oposición (Izquierda Unida también solicitó detener otro contrato en marcha para que halcones controlen la población de palomas).

Desde Participa Sevilla, Julián Moreno agregó que "hay muchas asociaciones animalistas que abogan por métodos menos violentos y que pueden generar menos peligro para la sociedad". Apuntó que existen varias experiencias en las que el método propuesto sólo sirve para dispersar a las cotorras a territorios aledaños. Javier Moyano (Ciudadanos) subrayó que se trata de "un tema complejo que ya cuenta con experiencias pilotos en otras ciudades que han sido poco fructíferas". Los populares (intervino Lola de Pablo-Blanco) se mostraron contrarios al "agresivo" tratamiento.

Ante estas críticas, el concejal socialista Juan Manuel Flores sostuvo que el pliego sobre el tratamiento de esta ave exótica "no está hecho de forma arbitraria, sino que los técnicos analizan, contrastan y conocen lo que ocurre en otras ciudades". Instó a no "minusvalorar las acciones de quienes saben hacer su trabajo". Los últimos estudios realizados por Parques y Jardines revelan que existe una situación de riesgo, especialmente en el Parque de María Luisa. Los métodos de control mediante las capturas no están funcionando. La única opción viable consistirá en ir acotando zonas por seguridad del pulmón verde más emblemático de Sevilla.